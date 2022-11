Ngộ độc tại iSchool Nha Trang: Cơ sở chế biến suất ăn tự liên hệ nguồn thực phẩm

(VTC News) -

Ngày 25/11, trao đổi với PV VTC News về quy trình chế biến cũng như nguồn gốc thực phẩm dùng cho bữa ăn bán trú tại Trường iSchool Nha Trang, ông Phạm Hữu Bình, hiệu trưởng, cho biết, từ năm 2015 đến nay, trường ký hợp đồng với ông Bùi Phúc Lam (trú phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang) để cung cấp bữa ăn cho học sinh.

“Về nguồn thức ăn thì hộ kinh doanh Bùi Phúc Lam tự liên hệ, lấy nguồn nguyên liệu chế biến, vấn đề này cơ quan công an đang điều tra”, ông Bình nói.

Phụ huynh đang chăm sóc con tại bệnh viện.

Ngày 24/11, phóng viên tìm đến nhà ông Lam nhưng gia đình ông này từ chối cung cấp thông tin. Tính đến trưa 25/11, tại các bệnh viện trong TP. Nha Trang còn 12 học sinh đang phải theo dõi sức khỏe.

Theo thông báo mới nhất của Trường iSchool Nha Trang (Khánh Hòa), qua tham khảo ý kiến bác sĩ và phụ huynh, sau hơn 1 tuần, sức khỏe học sinh bị ngộ độc thực phẩm đã phục hồi, có thể đi học trở lại. Do đó, nhà trường sẽ tổ chức học vào ngày 28/11, học sinh học 1 buổi/ngày dự kiến trong 2 tuần, không tổ chức ăn bán trú.

Đối với học sinh chưa thể đi học, nhà trường sẽ có kế hoạch tổ chức ôn tập đầy đủ kiến thức trước khi tổ chức kiểm tra học kỳ 1.

Sau khi xảy ra vụ ngộ độc, Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm - Sở Y tế đã tổ chức đoàn kết hợp địa phương, Ban giám hiệu nhà trường kiểm tra thực tế việc chấp hành các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với bếp ăn tập thể tại Trường iSchool Nha Trang nhưng chưa phát hiện vi phạm về an toàn thực phẩm.

Suất ăn trưa 17/11

Ngày 23/11, Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm xảy ra tại trường, sau khi xác định có dấu hiệu tội phạm.

Trước đó, Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa ghi nhận từ tối 17/11 đến sáng 22/11, các bệnh viện tiếp nhận hơn 650 học sinh, giáo viên trường iSchool Nha Trang ngộ độc sau bữa ăn trưa.

Chiều 22/11, Viện Pasteur Nha Trang có kết quả xét nghiệm 8 mẫu thực phẩm liên quan vụ việc.

Theo kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang, phát hiện vi khuẩn Salmonella spp trong mẫu cánh gà chiên. Vi khuẩn Bacillus cerus trong mẫu cánh gà chiên và mẫu nước mắm.

Chủng Bacillus cerus trong hai mẫu nêu trên là chủng sinh độc tố ly giải hồng cầu và độc tố ruột không ly giải hồng cầu. Ngoài ra, phát hiện vi khuẩn Escherichia coli trong mẫu cánh gà chiên.