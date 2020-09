Ngộ độc khí CO, 16 thợ mỏ Trung Quốc thiệt mạng

Tân Hoa Xã cho biết, 16 công nhân bị chết dưới một mỏ than ở Trung Quốc sau khi hầm mỏ tràn ngập khí carbon monoxide (CO). Băng chuyền bốc cháy khiến mỏ than ở tràn ngập khí CO.

Sự việc xảy ra tại huyện Kỳ Giang thuộc thành phố Trùng Khánh khi băng chuyền bị cháy vào sáng sớm 27/9, khiến khí CO lan trong mỏ ở mức độ nguy hiểm.

Lực lượng chức năng được điều động đến hiện trường để thực hiện nhiệm vụ cứu hộ. (Ảnh: AP)

Đội cứu hộ gồm 75 người đã vào khu mỏ và 30 nhân viên y tế được điều đến hiện trường.

Vụ tai nạn xảy ra ở mỏ than được khai thác bởi công ty Songzao thuộc công ty điện lực Trùng Khánh. Các tai nạn mỏ thường xảy ra ở Trung Quốc do tình trạng thiếu an toàn và các quy định liên quan chưa được thực thi nghiêm ngặt. Các mỏ của Trung Quốc là một trong những mỏ nguy hiểm nhất trên thế giới.

Cuối năm ngoái, ít nhất 14 thợ mỏ thiệt mạng trong vụ nổ hơi gas tại mỏ than ở tỉnh Quý Châu. Trước đó, 21 thợ mỏ ở tỉnh Sơn Đông thiệt mạng vào tháng 10/2018 sau khi áp lực cao trong mỏ gây lở đá.