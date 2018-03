Nghìn người ngồi tràn ra đường dâng sao giải hạn tại Hà Nội

Do khoảng sân phía trong chùa không đủ sức chứa, nên rất nhiều người buộc phải ngồi xuống lòng đường và vái vọng vào trong. Để đảm bảo an ninh tuyệt đối cho người dân đi lễ cũng như các phương tiện tham gia giao thông trên tuyến đường Tây Sơn, ít nhất 300 cán bộ chiến sĩ công an được huy động.

Theo lịch, sau buổi khóa lễ sao La Hầu, tới ngày 1/3 (14/1 Âm lịch), chùa Phúc Khánh sẽ làm đại lễ cầu an, 2/3 (15/1 Âm lịch) là giải hạn sao Thái Bạch và 5/3 (18/1 Âm lịch) là sao Kế Đô.

