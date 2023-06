Nghiện xem các show truyền hình ghê rợn, cô gái thành kẻ sát nhân

(VTC News) -

Theo thông tin từ cảnh sát Hàn Quốc, Jung Yoo-jeong, 23 tuổi, đã giết người và phân xác nạn nhân với mục đích ngăn cảnh sát tìm ra dấu vết. Sau khi thực hiện hành vi man rợ, cô ta bắt taxi rời hiện trường vụ án, mang theo vali chứa các bộ phận thi thể của nạn nhân đưa vào rừng phi tang.

Nói về vụ án này, Giáo sư Lee Sang-hoon, chuyên gia tội phạm học tại Đại học Kyungsang ở Busan nói với This Week in Asia: “Rất có khả năng cô gái ấy sẽ trở thành kẻ giết người hàng loạt nếu được trả tự do. Rất hiếm khi có người phụ nữ giết một phụ nữ khác không liên quan gì đến mình theo cách ghê rợn như vậy”.

Các nhà điều tra cho biết, Jung Yoo-jeong đã đạt điểm cao trong các bài kiểm tra phân tích tâm lý mà cảnh sát thực hiện sau khi bắt cô ta. Kết quả này tương tự những kẻ giết người hàng loạt khét tiếng nhất Hàn Quốc.

Jung Yoo-jeong

Sau khi bị bắt, Jung đưa ra những lời khai trái ngược về lý do giết nạn nhân, ban đầu thì nói rằng mình bị ảo giác. "Ngay cả sau khi bị sát hại, cô ta (nạn nhân) vẫn sống lại và bắt đầu nói chuyện với tôi", Jung nói với các điều tra viên trong buổi giám định sức khỏe tâm thần.

Sau khi bị bắt vào ngày 27/5, trong lời khai ban đầu, Jung nói rằng nạn nhân bị người khác sát hại, cô ta chỉ là người vứt xác. Sau đó, Jung khai lại, nhận mình vô tình giết người trong cơn tức giận sau khi hai bên tranh cãi. Ngày 31/5, Jung tiếp tục thay đổi lời khai, nói rằng cô ta muốn "thử giết người" sau khi đọc tiểu thuyết và xem chương trình truyền hình về chủ đề này, điều "khơi gợi sự quan tâm" của cô ta.

Jung Yoo-jeong, vốn thất nghiệp và sống với ông nội ở Busan, đã chuẩn bị cho tội ác của mình trong khoảng ba tháng. Trong thời gian đó, cô ta tìm kiếm nội dung liên quan và các cụm từ kiểu "giết người phi tang" trên internet. Sử dụng một ứng dụng di động kết nối phụ huynh với gia sư riêng, Jung liên hệ với nạn nhân bằng cách tự nhận là mẹ của một học sinh lớp 9 muốn học tiếng Anh. Cô ta đã liên hệ với hơn 50 gia sư, hỏi xem họ có phải là phụ nữ sống một mình không và liệu họ có tổ chức các buổi học riêng tại nhà giáo viên không.

Tìm được gia sư phù hợp, Jung mặc bộ đồng phục học sinh mua trên mạng để đóng giả nữ sinh rồi tới nhà nạn nhân. Sau khi gây tội ác, cô ta rời hiện trường để mua túi đựng rác và thuốc tẩy trước khi quay lại phân xác nạn nhân, sau đó gọi taxi đến khu vực nhiều cây cối gần sông Nakdong để phi tang.

Theo báo cáo, Jung được ông nội nuôi dưỡng sau khi mẹ và bố lần lượt bỏ đi lúc cô 1 tuổi và 5 - 6 tuổi. Tốt nghiệp trung học 5 năm, Jung vẫn không tìm được việc làm gì vì trình độ tiếng Anh kém. Một quản lý cửa hàng cho biết Jung từng tới chỗ cô xin việc nhưng chỉ im lặng suốt buổi phỏng vấn.

Lee Soo-jeong, giáo sư tâm lý học tội phạm tại Đại học Kyonggi, cho biết: “Ngay cả những tên tội phạm quái dị cũng có xu hướng lúng túng và sợ hãi khi giết người, nhưng chúng ta không thấy điều đó ở trường hợp này. Kẻ sát nhân này có thể bị rối loạn nhân cách".

