Nghiện cà phê, phải làm sao?

Bổ sung vitamin C: Các loại quả mọng, chanh, cam rất giàu vitamin C, chất chống oxy hóa giúp cải thiện hệ thống miễn dịch và làm sạch cơ thể. Ăn nhiều thực phẩm giàu vitamin C cũng là cách để bạn giảm dần lượng cà phê thường tiêu thụ mỗi ngày.