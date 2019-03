Nghịch tử sát hại 4 người thân ở TP.HCM: Công an thông tin chính thức

Ngày 12/3, Công an TP.HCM đang phối hợp với Công an tỉnh Long An điều tra vụ giết người xảy ra tại huyện Hóc Môn.

Theo Công an TP.HCM, khoảng 17h ngày 11/3, Công an xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn nhận được tin báo của người dân phát hiện một ngôi nhà ở ấp 3, xã Xuân Thới Thượng xảy ra vụ án giết người nên cử lực lượng xuống hiện trường ghi nhận.

Tại hiện trường, cụ bà Nguyễn Thị Liêng (SN 1937, tạm trú xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn) nằm chết trong nhà bếp với nhiều vết thương trên đầu và ông Nguyễn Văn Đức (con ruột cụ Liêng, SN 1969, thường trú xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn) bị chém đứt lìa 2 cổ tay, cổ và đầu có nhiều vết chém.

Nghi can gây án bị bắt.

Cùng thời điểm trên, Công an xã Tân Hiệp (huyện Hóc Môn) nhận được tin báo vụ án giết người tại nhà số 174/1F (ấp Tân Thới 3, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn) nên nhanh chóng có mặt.

Tại hiện trường bà Trịnh Thị Bé Hai (SN 1965, vợ nạn nhân Đức) chết tại chỗ, chị Nguyễn Thị Hồng Yến (SN 1990, con ruột vợ chồng ông Đức bà Hai) ngất xỉu, không bị thương.

Công an TP.HCM đã phối hợp với Công an huyện Hóc Môn nhanh chóng triển khai công tác nghiệp vụ, điều tra vụ án.

Công an TP.HCM xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, đồng thời truy xét kẻ gây án.

Đến 22h00 cùng ngày, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đã tạm giữ được nghi can gây ra 2 vụ giết người trên.

Hung khí nghi can dùng để gây án.

Nghi can là Nguyễn Hoàng Nam (SN 1993), là con ruột của vợ chồng ông Đức bà Hai.

Người này từng có 1 tiền án về tội cướp tài sản và vừa ra tù tháng 7/2018. Hiện tên này chưa có nơi cư trú và việc làm ổn định.

Nam cũng bị nghi vấn đã gây án giết bà Bùi Thị Nết (SN 1961, tại xã Long Cang, huyện Cần Đước) vào lúc 14h50 cùng ngày.

Tuy nhiên, để xác định Nguyễn Hoàng Nam có phải người gây án và là nghi can duy nhất hay không thì còn phải giám định pháp y, giám định sinh học các dấu vết, tang vật thu được.

“Khi bị bắt giữ, Nguyễn Hoàng Nam có những biểu hiện tâm lý không bình thường. Hiện, Công an TP.HCM chưa thể lấy lời khai nghi phạm. Nghi vấn ban đầu nghi can lạm dụng chất kích thích dẫn đến “ngáo đá”.

Công an thành phố đang chờ kết quả giám định của Trung tâm giám định pháp y thành phố”, Công an TP.HCM cho hay.

Hiện trường vụ án.

Công an TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục phối hợp Công an tỉnh Long An nhập án để điều tra và chuyển vụ án tại Long An và đưa ra xét xử tại TP.HCM trong thời gian tới.

Theo Công an thành phố, việc nghiện ma túy, nhất là đối với loại ma túy tổng hợp, ma túy đá đã gây ra hậu quả rất lớn cho xã hội, người thân, bạn bè, và người nghiện. Vụ án này là 1 trong những vụ việc đau lòng.

