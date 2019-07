'Nghịch tử' 18 tuổi sát hại dì ruột ở Bình Dương khai gì?

Liên quan đến vụ án người phụ nữ bị giết ở Bình Dương, ngày 20/7, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, 2 nghi can Lưu Minh Nhị (18 tuổi, quê tỉnh An Giang, cháu gọi nạn nhân là dì ruột) và Nguyễn Thị Mỹ Châu (15 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương, bạn gái Nhị) được bàn giao cho Công an tỉnh Bình Dương vào tối 19/7.

Tại cơ quan công an, bước đầu Nhị thừa nhận hành vi gây án. Nhị khai do hàng ngày bà Lưu Thị Thu (53 tuổi) hay chửi bới Nhị nên rạng sáng 18/7, hắn bóp cổ bà Thu khiến bà này ngất đi.

Khi thấy bà Thu chưa chết, Nhị lấy dao cắt cổ bà Thu rồi lấy 1 chiếc nhẫn, 1 điện thoại của nạn nhân. Sau đó, Nhị cùng bạn gái là Châu thu dọn đồ đạc, về Biên Hòa lẩn trốn.

Công an phát hiện Nhị và Châu ở tiệm game. (Ảnh: facebook)

Thi thể bà Thu sau đó được con rể phát hiện trong nhà trọ tại phường Bình Hòa (Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương). Qua điều tra, công an xác định bà Thu ở cùng với cháu ruột là Nhị và bạn gái của Nhị là Châu khoảng hơn 1 tháng nay.

Tuy nhiên sau khi vụ án xảy ra, cả Nhị và Châu đều không có mặt ở hiện trường. Sau khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy lời khai những người có liên quan, Công an tỉnh Bình Dương phát đi thông báo truy tìm đôi nam nữ trên.

Ngày 18/7, cả 2 vào một quán game tại phường Long Bình (TP Biên Hòa) để chơi game thì bị chủ tiệm phát hiện. Chiều 19/7, cả 2 quay lại chơi game, chủ tiệm báo Công an phường Long Bình tới khống chế đưa về trụ sở làm việc.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Nhật Linh