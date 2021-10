Nghịch lý hàng không khi mở lại từ 10/10: Bay được 6 chuyến dù ‘khát’ vé

(VTC News) -

Bộ Giao thông Vận tải công bố mở lại đường bay nội địa từ 10/10, với 19 chuyến bay khứ hồi (tương ứng 38 chuyến mỗi ngày) từ TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng đi các tỉnh.

Hàng không mở lại chuyến bay nội địa từ 10/10 song gặp nhiều khó khăn.

Tuy vậy, theo nguồn tin từ Bộ Giao thông Vận tải, tính đến 10 giờ sáng nay 10/10, trong số 19 đường bay được phép khai thác, thì các hãng hàng không chỉ khai thác được 6 đường bay.

Cụ thể, 6 chuyến bay gồm: Hãng Vietjet chuyến VJ632 (TP. HCM - Đà Nẵng) với 77 khách.

Hãng Bamboo Airways chuyến QH1527 (TP. HCM - Phú Quốc) với 30 khách.

Hãng VietnamAirlines có các chuyến VN1394 (TP.HCM - Bình Định) với 60 khách, VN1346 (TP.HCM - Cam Ranh) với 36 khách, VN1462 (TP.HCM - Chu Lai) với 33 khách, và VN213 (Hà Nội – TP.HCM) với 180 khách.

“Có thể thấy trong số 19 đường bay được phép khai thác, trong ngày hôm nay các hãng hàng không chỉ khai thác được 6/19 đường bay”, nguồn tin cho hay.

Đáng chú ý, đến thời điểm 10h10 hôm nay, mỗi đường bay chỉ bay được 1 chiều có khách (tổng là 6 chuyến), chiều ngược lại hiện nay các hãng cũng chưa thể “chốt” vì không có khách.

Ngoài ra chưa có thông tin chuyến bay thương mại đến Nội Bài (chuyến VN213 chiều ra được tổ chức là chuyến bay công vụ không có khách thương mại).

Trước đó, theo quyết định của Bộ Giao thông Vận tải, từ 10/10, các hãng hàng không Việt Nam sẽ khai thác 38 chuyến bay chở khách/ngày trên 19 đường bay giữa Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và các tỉnh, thành phố khác.

Hành khách đi máy bay phải có điều kiện tiêm đủ liều vắc xin phòng COVID-19 (thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử/PC-COVID hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine của cơ quan có thẩm quyền cấp, liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm về địa phương (có giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19).

Hành khách cũng phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính trong vòng 72 giờ trước khi lên máy bay; khai báo y tế theo quy định, hoàn thành bản cam kết và chuyển cho đại diện hãng hàng không khi làm thủ tục hàng không (check-in) tại điểm xuất phát theo mẫu ban hành kèm theo quy định của Bộ Giao thông vận tải.

Hành khách không tham gia chuyến bay khi có các triệu chứng ho, sốt, khó thở, đau mỏi cơ, đau rát họng…

Chia sẻ với VTC News, đại diện hãng Bamboo Airways cho biết sau khi có quy định tạm thời triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ, hãng đã mở bán vé các chặng bay từ ngày 9/10, khởi hành trong giai đoạn từ 10/10 – 20/10.

“Bamboo Airways ghi nhận doanh số rất tích cực trong ngày đầu mở bán. Đặc biệt, chiều bay từ TP.HCM về các địa phương là các chặng bay đắt khách nhất, nhiều chuyến bay chỉ còn lại một số lượng ít vé cuối cùng dù thời gian mở bán chưa lâu”, đại diện Bamboo Airways cho hay.

Do quy định cách ly có sự khác biệt đôi chút giữa các địa phương, lượng khách đặt vé đối với các chặng bay có quy định tương đối thông thoáng cao hơn so với các đường bay khác. Ví dụ như các chặng bay TP.HCM đi Kiên Giang, Thanh Hoá, Đà Nẵng, Bình Định, Tuy Hoà, Nghệ An...

"Vì nhu cầu hành khách bị đè nén sau một thời gian dài, cộng với số lượng các chuyến bay trong giai đoạn đầu thử nghiệm bị hạn chế đã kéo theo giá vé nhỉnh hơn bình thường đôi chút. Bamboo Airways khuyến nghị hành khách có nhu cầu bay nên sớm đặt cho mình vé trên những chuyến có lịch trình phù hợp để đảm bảo kế hoạch đi lại và công tác", Bamboo Airway thông tin.

Ở chiều ngược lại, Bamboo Airways cũng xây dựng chính sách vé linh hoạt với các điều kiện cho phép hoàn hủy đặc thù phù hợp với giai đoạn hiện tại, nhằm bảo vệ tối đa quyền lợi cho khách hàng.

Trong khi đó, Vietnam Airlines ghi nhận nhiều chuyến bay nội địa đã đầy chỗ hơn 80% sau khi hãng công bố nối lại một số đường bay từ 10/10.

Trong đó, các chuyến bay giữa Hà Nội và TP.HCM, giữa TP.HCM và Thanh Hóa, Huế được đặt chỗ nhiều nhất, với những chuyến bay thậm chí đã gần như kín chỗ trong ba ngày 10, 11, 12/10. Các chuyến bay khác như từ TP.HCM đi Vinh, Quảng Nam, Đà Nẵng… cũng ghi nhận lượng đặt chỗ đang tăng lên.

Hiện tại, hành khách có nhu cầu bay giữa các địa phương này vẫn có thể mua vé nhưng cần cân nhắc quyết định sớm. Các chuyến bay sẽ tuân thủ giãn cách ghế theo quy định của nhà chức trách nên số lượng chỗ rất hạn chế.

Các chuyến bay những ngày tới vẫn đang được Vietnam Airlines mở bán trên website, ứng dụng di dộng và các phòng vé, đại lý chính thức. Hành khách cần lưu ý đáp ứng những điều kiện về xét nghiệm âm tính và tiêm chủng vaccine COVID-19.