Nghỉ việc vì chán nản, chàng trai kiếm bộn tiền nhờ ‘không làm gì cả’

“Nếu bạn cần một người đi cùng tới cửa hàng mình ngại vào, một người cho đủ quân số chơi game, một người đến trước giữ chỗ để bạn ngắm hoa anh đào, hãy sử dụng dịch vụ ‘Không làm gì’ của tôi”.

Đây là bài quảng cáo của chàng trai Morimoto Shoji vô cùng nổi tiếng tại Nhật Bản. Mỗi ngày, có hàng loạt người đứng xếp hàng chờ chỉ để thuê anh. Dịch vụ mà người thanh niên này cung cấp cũng rất kỳ lạ: không làm gì mà chỉ lặng lẽ đồng hành với khách hàng.

Sau khi kết thúc việc học, Morimoto bắt đầu làm việc tại một nhà xuất bản giáo dục. Tuy nhiên, anh không thể hòa nhập với môi trường văn phòng và phải nhảy việc liên tục. Sau những lần thay đổi môi trường làm bất thành, một ngày nọ anh cảm thấy không muốn làm bất cứ điều gì nữa. “Dần dần, tôi nhận ra mình có một khao khát mãnh liệt là không làm gì cả”, anh nói.

Vào năm 2018, Morimoto tự mình sáng lập ra dịch vụ đặc biệt đó là "Đồng hành cùng người khác" toàn thời gian. Morimoto lập tài khoản Twitter có tên The Man Who Does Nothing (Người đàn ông không làm gì cả) và đăng bài cho thuê chính mình. Chỉ trong vòng 9 tháng, hơn 1.000 khách hàng tìm đến anh.

Tuy công việc này khá thú vị nhưng lại không đơn giản chút nào. Anh sẽ dành toàn bộ thời gian từ 8 giờ 30 sáng đến hơn 22 giờ để "đi cùng người khác". Tất nhiên, mọi chi phí cho việc di chuyển và ăn uống sẽ được khách hàng thanh toán.

Để sử dụng dịch vụ của Morimoto, khách hàng chỉ cần trả khoảng 10.000 Yên, bao gồm tiền vé tàu và chi phí ăn uống có thể phát sinh. Trừ một số tương tác nhất định, người đàn ông này sẽ chỉ đi cạnh bạn và không làm gì cả.

Những công việc của anh thường là cùng khách hàng đi bộ, trò chuyện, chia sẻ cuộc sống hằng ngày, dẫn chó đi dạo... Công việc này đòi hỏi tính kiên nhẫn, thích lắng nghe và tạo cảm giác thoải mái cho người đối diện. Điều này không chỉ khiến khách hàng cảm thấy vui vẻ mà chính Morimoto cũng cảm thấy hạnh phúc. Dù "không làm gì cả" nhưng anh vẫn tạo ra nguồn thu nhập và gặp gỡ những người bạn mới.

Mỗi khách hàng đều có một vấn đề riêng trong cuộc sống, nhưng không biết chia sẻ với ai ngoại trừ anh. Có lần, Morimoto được mời tới một nhà hàng teppanyaki cao cấp, bởi khách hàng muốn chiêu đãi ai đó một bữa ăn.

Lần khác, anh được thuê tới xem một trận đấu tại giải bóng chày chuyên nghiệp. Sự hiện diện của anh khiến cho khách hàng cảm thấy thoải mái hơn. Đồng thời, việc này cũng giúp những người khó hòa nhập với xã hội như anh hiểu rằng họ vẫn có thể sống tốt trong thế giới này.

Vợ anh cũng đã từng rất lo lắng khi thấy anh bỏ việc, bởi ở Nhật Bản, đàn ông chính là trụ cột gia đình. Tuy nhiên, chị khá thông cảm với chồng và luôn ủng hộ anh theo đuổi đam mê của mình.

“Có vô số lý do khiến con người gặp khó khăn trong việc chia sẻ với nhau. Nếu họ phàn nàn với bạn bè, chuyện có thể đến tai những người bạn khác. Nếu họ nói về thành tựu của bản thân, mọi người sẽ khó chịu và coi đó là khoe mẽ. Có khách hàng không dám tâm sự với người quen vì sợ đánh mất hình tượng. Có người gặp vấn đề nghiêm trọng nhưng không thể chia sẻ với vợ/chồng mình nên càng stress hơn”, anh cho biết.

Mỗi khách hàng đều có vấn đề riêng khi sử dụng dịch vụ của Morimoto. Tuy nhiên, đa số lý do đều bắt nguồn từ một thực tế: có những bí mật sẽ hủy hoại các mối quan hệ xã giao của họ.

“Nhiều người cũng gặp rắc rối trong việc giao tiếp thường ngày với mọi người xung quanh như tôi. Có lẽ, dịch vụ này cũng là thứ mà bản thân tôi rất cần”, anh kết luận.