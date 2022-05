Nghi vấn nữ sinh lớp 11 bị rạch mặt vì mâu thuẫn trong học tập

(VTC News) -

Ngày 27/5, ông Lê Tấn Trọng – Hiệu trưởng trường THPT Trần Quốc Tuấn (thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, Gia Lai) cho biết, trường đang phối hợp với cơ quan công an làm rõ nguyên nhân vụ 2 nữ sinh đánh nhau.

Theo thầy Trọng, lý do mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau chỉ là bộc phát từ việc học. Hai em này ngày thường vẫn chơi chung một nhóm.

Vụ việc phát sinh ngay khi vừa có kết quả thi học kỳ 2. Em L. cho rằng bạn mình học giỏi hơn nên kiêu ngạo, chảnh với bạn bè. Sau đó, 2 bên đã xảy ra mâu thuẫn.

Hai nữ học sinh của trường THPT Trần Quốc Tuấn đánh nhau.

Trong quá trình xô xát, giằng co một nữ sinh bị thương ở vùng mặt, vật dụng gây nên vết thương được xác định là con dao lam. Hiện nữ sinh này chưa thể đến trường.

“Tỷ lệ thương tật vẫn chưa xác định do công an đang làm việc. Hàng năm trường luôn có kế hoạch phối hợp với Công an thị trấn Phú Thiện tuyên truyền về an ninh học đường”, ông Trọng nói.

Mới đây nhất cũng xảy ra vụ nữ sinh đánh nhau của trường THCS Hòa Đông (huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk). Nhóm học sinh đánh nhau thuộc khối lớp 7 và lớp 8. Được biết, nguyên nhân là do các nữ sinh bình luận “dạo” trên Facebook rồi chửi bới nhau rồi phát sinh mâu thuẫn.