Nghị sỹ Nga đề xuất đánh thuế người không có con

(VTC News) -

Nghị sỹ Nga Evgeny Fyodorov, thành viên của Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga đề xuất khôi phục việc đánh thuế với người không có con để thúc đẩy gia tăng dân số.

Chương trình thuế này có từ thời Liên Xô, được thông qua trong thời kỳ Thế chiến thứ hai và tồn tại cho đến khi Liên Xô tan rã. Thuế áp dụng cho nam giới từ 20-50 tuổi và phụ nữ đã kết hôn ở độ tuổi 20-45.

(Ảnh minh họa: RT)

“Chúng ta phải khuyến khích việc sinh con”, ông Evgeny Fyodorov nói với đài phát thanh Moskva Speaks. Nghị sỹ thuộc đảng Nước Nga thống nhất nói thêm, nguồn thu từ loại thuế này có thể được sử dụng để tài trợ các chương trình phúc lợi nhằm giúp đỡ các gia đình có trẻ em.

“Chúng ta có nên áp dụng thuế vì lý do này không? Nếu không có đủ tiền cho những dự án như đã nói thì chúng ta nên làm vậy”, nhà lập pháp Nga bình luận. Ông cho rằng "đó không phải là sự trừng phạt mà là một giải pháp cho vấn đề".

Trong nhiều năm qua, các chính trị gia và quan chức Nga từng đưa ra ý tưởng tương tự, nhưng các biện pháp đó đều chưa nhận được sự đồng tình hoàn toàn.

Một nhà lập pháp khác, Svetlana Bessarab cho rằng loại thuế này sẽ là "sự phân biệt đối xử đối với những người không có con", và “thực sự là một hình phạt, bất kể chúng ta gọi nó là gì”.

Dân số thế giới hiện ở khoảng 8,1 tỷ người, trong đó dân số Nga khoảng 144,7 triệu người. Quy mô dân số của Nga được dự đoán giảm đáng kể cho đến năm 2050.

Trong năm 2023, Trung Quốc - quốc gia đông dân thứ hai thế giới (sau khi bị Ấn Độ vượt qua) cũng ghi nhận sự suy giảm dân số đầu tiên sau 60 năm. Nhiều quốc gia khác, đặc biệt là ở châu Âu và châu Á, cũng sẽ chứng kiến tình trạng giảm dân số trong những thập kỷ tới, theo các dự báo được Liên hợp quốc công bố.

Theo Euronews, có nhiều lý do đằng sau sự sụt giảm này, bao gồm một số lý do riêng ở mỗi quốc gia, song tất cả đều có tỷ lệ sinh thấp, nghĩa là trung bình phụ nữ sinh ít con hơn trước. Các lý do khác bao gồm chiến tranh và các cuộc di cư.

Theo Ngân hàng Thế giới, tỷ lệ sinh từ 1,2 đến 1,6 trẻ em trên một phụ nữ được ghi nhận ở các quốc gia phía nam và phía đông châu Âu. Trong khi đó, tỷ lệ sinh trên 2 là mức cần thiết để giữ dân số ổn định.

Nhật Bản giảm hơn 3 triệu người từ năm 2011 đến năm 2021.