Nghi phạm sát hại hai cha con ở Lạng Sơn treo cổ tự tử trong khe núi

(VTC News) - Theo Công an tỉnh Lạng Sơn, do mâu thuẫn tranh chấp đất rừng nên Dương Kim Minh sát hại hai cha con anh Dương Kim C. rồi đi đến một khe núi treo cổ tự tử.

Liên quan đến vụ việc hai cha con bị sát hại, thi thể không còn nguyên vẹn, chiều 7/3, Đại tá Nguyễn Trung Thực, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, nghi can được xác định là Dương Kim Minh (34 tuổi, ở xã Thái Bình, huyện Bình Gia, Lạng Sơn), hàng xóm của nạn nhân.

Theo đó, sau nhiều ngày truy xét, Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện Dương Kim Minh treo cổ tự tử tại một khe núi ở xã Tân Vân, huyện Bình Gia (Lạng Sơn) - cách nơi xảy ra vụ án khoảng 150 km.

Dương Kim Minh treo cổ tự tử tại một khe núi ở xã Tân Vân.

Đại tá Thực cho hay, dựa trên kết quả điều tra ban đầu, công an xác định động cơ gây án của nghi phạm là do mâu thuẫn tranh chấp đất rừng. Cụ thể, Dương Kim Minh nghi ngờ anh Dương Kim C. (nạn nhân) nhổ một số cây thông mới trồng của mình nên nảy sinh thù hằn.

Vào sáng 2/3, khi anh C. cùng con trai 11 tuổi vào rừng để tìm mật ong thì bị Minh dùng súng tự chế bắn, đồng thời dùng dao để sát hại anh C. Tiếp đó, nghi phạm xuống tay với cả con trai anh Chi để bịt đầu mối.

Đến 4/3, thi thể hai cha con anh C. mới được tìm thấy.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Lạng Sơn nhanh chóng cử lực lượng vào cuộc điều tra làm rõ. Qua sàng lọc các mối quan hệ của nạn nhân, Dương Kim Minh là người “lọt” vào tầm nghi vấn của các điều tra viên. Vợ của nghi can được triệu tập và cung cấp các thông tin cần thiết cho công an.

“Có đủ căn cứ, Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Tuy nhiên nghi phạm bỏ trốn nên chúng tôi phát lệnh truy nã. Hiện nghi phạm đã chết nên dự kiến chúng tôi sẽ đình chỉ vụ án” – Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn thông tin.

Trước đó, vào khoảng 8h ngày 2/3, anh Dương Kim C. (34 tuổi, ở xã Thái Bình, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn) cùng con trai (11 tuổi) đi vào rừng ở xã khác tìm mật ong rừng.

Sau đó, đến 16h cùng ngày, không thấy chồng và con về, vợ anh C. liền gọi điện cho chồng nhưng không thấy nghe máy thì nghĩ chồng sang nhà bạn uống rượu.

Tuy nhiên, đến 23h vẫn không thấy chồng con về nhà, người vợ tiếp tục gọi điện nhưng vẫn không thấy hồi âm.

Đến sáng 3/3, vợ anh C. gọi lại thì thấy số điện thoại không liên lạc được nên gia đình anh C. chia nhau đi tìm, đồng thời thông báo cho chính quyền địa phương. Trong khi đi tìm, mọi người bàng hoàng phát hiện con trai anh C. bị chết với nhiều vết chém trên người, thi thể không còn nguyên vẹn.

Chính quyền đia phương và lực lương chức năng tiếp tục tìm kiếm, đến 4/3, mới tìm thấy anh Dương Kim C. ở trong rừng cũng bị sát hại, thi thể không còn nguyên vẹn trong bao tải dứa.

Tùng Lâm