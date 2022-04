Nghi phạm giết vợ chôn xác phi tang ở Lâm Đồng khai gì tại cơ quan điều tra?

(VTC News) -

Ngày 9/4, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Đoàn Thanh Trí (30 tuổi, ngụ xã Xuân Trường, TP Đà Lạt) để điều tra về hành vi giết người, chôn xác phi tang gây chấn động dư luận những ngày qua.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Trí khai y kết hôn với chị T. vào năm 2015, sinh được 2 người con. Trong quá trình sinh sống, hai vợ chồng Trí thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Cho rằng vợ là chị T.T.K.T (25 tuổi) có người đàn ông khác nên tối ngày 11/12/2021, giữa Trí và vợ phát sinh mâu thuẫn, hai người cãi vã lớn tiếng.

Khoảng 3h sáng 12/12/2021, trong cơn cuồng ghen, Trí dùng dao đâm chị T. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Khu vực phát hiện thi thể chị T.

Để che giấu tội ác, trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật và đánh lạc hướng cơ quan chức năng, ngay trong đêm, Trí kéo xác vợ ra vườn cách nhà gần 100 mét đào hố chôn giấu phi tang. Những ngày sau đó, Trí tung tin vợ đã đi TP.HCM làm nhân viên phục vụ cho một quán cà phê.

Trong thời gian chị T. "vắng bóng" tại địa phương, T. sử dụng điện thoại của nạn nhân thường xuyên đăng tải một số hình ảnh lên trang Facebook cá nhân của chị T. và nhắn tin trò chuyện với một số người thân trong gia đình bên ngoại, trong đó có bà Trần Thị Kim Phượng, là mẹ ruột của nạn nhân. Còn những cuộc điện thoại gọi điện tới số của chị T. thì Trí không nghe máy mà chỉ nhắn tin trả lời với lý do đang bận làm việc.

Những ngày lễ, tết, Trí vẫn chở hai con về nhà mẹ vợ ở Xuân Thành (phường 11, TP Đà Lạt) chơi.

Trước đó, chiều tối 6/4, người dân sinh sống tại tổ 4 (thôn Trường Xuân 2, xã Xuân Trường) phát hiện một thi thể người nổi lên mặt đất. Thi thể trên là chị T.T.K.T.

Ngay trong đêm, Đại tá Trần Minh Tiến, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng và Đại tá Đinh Xuân Huy, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương phối hợp với Công an TP Đà Lạt vào cuộc điều tra, sớm làm rõ vụ án.

Từ những thông tin ban đầu, cơ quan điều tra đã xác định Đoàn Thanh Trí là người trực tiếp có liên quan đến cái chết của chị T. Thời điểm này, Trí đang làm việc tại TP Nha Trang.

Được sự động viên của gia đình và lực lượng Công an, ngay trong đêm Trí đã tới cơ quan Công an đầu thú và được di lý về Lâm Đồng để phục vụ công tác điều tra.