Nghi phạm đập phá trụ ATM giữa trung tâm Đà Nẵng khai gì?

(VTC News) -

Chiều 25/3, Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Quốc Nhựt (36 tuổi, trú quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng), nghi phạm đập phá cây ATM trộm tiền.

Cụ thể, ngày 23/3, cơ quan Công an tiếp nhận thông tin kẻ gian đập phá cây ATM của Ngân hàng thương mại CP Đông Á (số 41 Lê Duẩn, quận Hải Châu) lấy đi két chứa 175 triệu đồng.

Đến trưa 24/3, Công an quận Hải Châu xác định đối tượng nghi vấn là Nguyễn Quốc Nhựt. Tuy nhiên, lúc này Nhựt đã trốn khỏi địa phương.

Nguyễn Quốc Nhựt.

Xác minh nhanh, nắm được thông tin nghi can đang trên đường đón xe khách bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Hải Châu phối hợp với Công an tỉnh Phú Yên bắt giữ Nhựt khi đối tượng đi qua địa bàn TP Tuy Hòa. Sau đó, công an di lý Nhựt về Đà Nẵng.

Tại cơ quan công an, Nhựt khai nhận, do thua lỗ khi chơi tiền ảo, vay mượn của nhiều người nhưng không có khả năng chi trả nên nảy sinh ý định trộm tiền từ cây ATM.

Để thực hiện vụ trộm, Nhựt cắt cầu dao tổng tại ATM của Ngân hàng Đông Á trên đường Lê Duẩn. Không phát hiện có báo động, lúc 0h ngày 23/3, Nhựt dùng xà beng, máy cắt cạy trụ ATM, lấy đi két đựng tiền.

Cây ATM bị Nhựt đập phá để trộm tiền.

Nhựt mang két đến chân cầu Thuận Phước (quận Hải Châu) để phá, lấy được hơn 175 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này Nhựt lại tiếp tục nạp vào chơi tiền ảo và thua sạch.

Chiều 23/3, Nhựt quay lại cây ATM, thấy lực lượng công an đang khám nghiệm hiện trường nên lên cầu Thuận Phước tạo hiện trường giả mình nhảy cầu tử tử rồi đón xe khách trốn vào phía Nam.

CHÂU THƯ