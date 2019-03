Nghi phạm chết bất thường sau khi bị tạm giữ tại trụ sở công an

Sáng 14/3, hàng chục người dân quây kín tại khu vực nhà xác của Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An yêu cầu cơ quan công an làm rõ sự việc anh Nguyễn Văn Tuấn (SN 1977, trú xã Nam Cát, Nam Đàn, Nghệ An) chết bất thường trong thời gian bị tạm giam.

Theo đó, vào ngày 8/3, anh Tuấn bị Công an huyện Nam Đàn bắt cùng một nhóm người liên quan đến hành vi đánh bạc và bị tạm giữ tại cơ quan công an.

Tuy nhiên, đến sáng 13/3, gia đình nhận được điện thoại từ Công an Nam Đàn báo lên trụ sở để đưa anh Tuấn đi khám vì có dấu hiệu ngủ nhiều, đánh thức không dậy.

Người nhà yêu cầu cơ quan công an trả lời nguyên nhân cái chết của anh Tuấn.

Khi gia đình đến thì anh Tuấn đã được đưa lên Bệnh viện Nam Đàn, sau đó được chuyển viện xuống Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An.

Sau khi thăm khám các bác sĩ cho biết, anh Tuấn bị tụ máu dưới màng cứng não. Trường hợp này không phẫu thuật được nên phải chuyển ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Đến 22h ngày 13/3, anh Tuấn được đưa ra Bệnh viện Việt Đức. Các bác sĩ cho biết khả năng không qua khỏi vì quá nặng. Gia đình sau đó xin đưa về và đến hơn 5h35 sáng nay thì anh Tuấn mất.

Sau khi anh Tuấn mất, thi thể được đưa vào nhà xác Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An để cơ quan chức năng làm rõ sự việc. Lực lượng công an, Cảnh sát 113 đã có mặt tại hiện trường để ổn định tình hình an ninh trật tự.

Lãnh đạo Công an huyện Nam Đàn xác nhận trường hợp anh Nguyễn Văn Tuấn là nghi phạm trong một vụ đánh bạc mà Công an huyện này đang điều tra làm rõ. Đồng thời cho biết, hiện sự việc đang tiếp tục được Công an tỉnh Nghệ An điều tra làm rõ nên không thể thông tin chi tiết.

Công an tỉnh Nghệ An xác nhận sự việc trên và cho biết, sáng cùng ngày cơ quan chức năng đã khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Sau khi có kết quả khám nghiệm, cơ quan chức năng sẽ trả lời rõ về nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân.

Hiện sự việc đang được cơ quan điều tra Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục làm rõ.

Đình Thắng