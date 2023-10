Nghi phạm bắt cóc bé gái ở Long An đối diện hình phạt nào?

(VTC News) -

Tối 2/10, Công an Đồng Nai đã phối hợp Cục Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM, Công an tỉnh Long An bắt Nguyễn Thanh Sơn (SN 1989, ngụ tại xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An), nghi phạm bắt cóc bé gái 3 tuổi.

Theo luật sư Đặng Văn Cường, nghi phạm trong vụ bắt cóc bé gái 3 tuổi ở Long An có thể đối diện với hình phạt tới 20 năm tù hoặc tù chung thân.

Chiều 3/10, trả lời VTC News, tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Ủy viên BCH Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam - cho biết, thông tin bước đầu cho thấy hành vi của nghi phạm bắt cóc cháu bé gái 3 tuổi nhằm chiếm đoạt tài sản là liều lĩnh, coi thường pháp luật nên sẽ phải nhận hình phạt nghiêm khắc.

Trong vụ án này hành vi của nghi phạm bắt cóc cháu bé, yêu cầu gia đình đưa tiền chuộc là hành vi nhằm chiếm đoạt tài sản, thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm quy định tại Điều 169 Bộ luật Hình sự.

“Hành vi của nghi phạm xâm phạm đến nhiều khách thể mà pháp luật hình sự bảo vệ, trong đó có quyền trẻ em, quyền được bảo vệ về thân thể, tính mạng của trẻ em, quyền tự do đi lại cư trú của công dân và xâm phạm trái pháp luật đến quyền sở hữu tài sản của công dân.

Hành vi của kẻ bắt cóc gây hoang mang trong dư luận xã hội, gây sợ hãi lo lắng đối với gia đình cháu bé”, luật sư Cường nói.

Theo thông tin từ phía Cơ quan điều tra, sau khi bắt cóc cháu bé, kẻ bắt cóc này yêu cầu gia đình cháu bé phải đưa 2 tỷ đồng tiền trước, thực tế đã chiếm đoạt được 1 tỷ đồng.

Mặc dù nghi phạm đã gửi lại cháu bé ở khách sạn, trên đường bỏ trốn thì bị bắt giữ nhưng hành vi này vẫn thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm của tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

“Hành vi của tên bắt cóc này sẽ bị xử lý theo quy định tại khoản 4, Điều 169 Bộ luật Hình sự với mức hình phạt có thể tới 20 năm tù hoặc tù chung thân”, luật sư Cường nói thêm,

Theo luật sư Cường, về mặt lý luận, tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản là tội danh có cấu thành hình thức, hành vi phạm tội hoàn thành kể từ thời điểm nghi phạm bắt giữ cháu bé và yêu cầu gia đình đưa tiền chuộc, không phụ thuộc vào việc nghi phạm có lấy được tiền hay không, lấy được bao nhiêu tiền và có trả lại cháu bé cho gia đình hay không.

Hành vi phạm tội là hành vi bắt cóc người này nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của người khác, người bị bắt cóc thường là những người yếu thế như trẻ em, phụ nữ, người già hoặc những người không có khả năng tự vệ.

Cảnh sát vây bắt nghi phạm bắt cóc bé gái 3 tuổi ở Long An.

“Tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản không chỉ xâm phạm trái pháp luật, trắng trợn đối với quyền sở hữu tài sản hợp pháp của công dân mà còn đe dọa xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của con tin.

Đã có trường hợp sau khi thực hiện hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản, kẻ bắt cóc tàn nhẫn giết con tin rồi trốn thoát hoặc giết con tin rồi tự tử”, luật sư Cường nói.

Cũng theo luật sư Cường, trong vụ án này, mặc dù nghi phạm chưa xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của cháu bé nhưng hành vi cũng gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội, gây lo lắng trong cộng đồng nên kẻ bắt cóc này sẽ phải chịu mức hình phạt nghiêm khắc của pháp luật.

Theo lời khai của nghi phạm, mục đích bắt cóc con gái của bạn thân là để lấy tiền trả nợ và sau đó đi tu.

Như VTC News đưa tin, khoảng 15h ngày 2/10, tại trường mầm non ở khu dân cư Kiến Phát (phường 6, TP Tân An, tỉnh Long An), bé gái L.M.C. (3 tuổi, ngụ ở phường 2, TP Tân An) bị một người đàn ông đón về rồi chở đi luôn.

Sau khi đón bé gái, nghi phạm đã đưa lên ô tô chạy về ấp 6 (xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An). Đến 16h, nghi phạm chở bé về hướng TP.HCM. Sau đó liên tục sử dụng điện thoại nhắn tin cho cha, mẹ cháu bé yêu cầu chuyển nhanh tiền chuộc 2 tỷ đồng.

Trước sự việc trên, Công an tỉnh Long An đã nhanh chóng phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an TP.HCM và Công an tỉnh Đồng Nai truy theo dấu vết nghi phạm lẩn trốn.

Đến 21h20 ngày 2/10, tại KM57, quốc lộ 20 đoạn đi qua thị trấn Tân Phú, huyện Tân Phú, Công an tỉnh Đồng Nai đã phát hiện và bắt giữ Nguyễn Thanh Sơn khi đang lẩn trốn trên xe khách Phương Trang di chuyển theo hướng Đồng Nai - Lâm Đồng.