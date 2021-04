Nghi phạm bắn chết 2 người ở Nghệ An khai gì?

(VTC News) -

Sau gần 6 tiếng đồng hồ ôm súng cố thủ trong nhà, đến 14h ngày 30/4, Cao Trọng Phú (SN 1962, trú tại xóm 7, xã Nghi Kim, TP Vinh, Nghệ An) đã buông vũ khí, ra đầu thú.

Tại cơ quan công an, Phú khai nhận, khoảng 8h cùng ngày, Phú đang ở nhà thì có 3 người đi ô tô Jeep tìm đến để giải quyết mâu thuẫn trong việc làm ăn. Đó là Ngô Quang Hưng (SN 1979, trú tại phường Vinh Tân, TP Vinh), Đặng Ngọc Anh (SN 1956, trú tại 32/9 đường Nguyễn Huy Lượng, phường 14, quận Bình Thạnh, TP.HCM) và một người đàn ông lạ mặt.

Cao Trọng Phú tại cơ quan công an. (Ảnh: NTV)

Trong lúc nói chuyện, lời qua tiếng lại, Phú lấy súng ra bắn làm Hưng và Ngọc Anh gục tại chỗ, người khách còn lại chạy thoát.

Về nguồn gốc khẩu súng, Phú khai từng có thời gian dài làm ăn ở Campuchia và đã mua súng ở đó, cất giấu để phòng thân. Sau khi trở về Việt Nam, Phú đi làm ăn ở các tỉnh phía Nam, gần đây mới trở về quê xây nhà.

Sau khi án mạng xảy ra, Công an TP Vinh phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đưa lực lượng đến hiện trường vây bắt Cao Trọng Phú.

Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An dẫn giải nghi phạm Cao Trọng Phú (khoanh tròn) từ nhà riêng ra xe. (Ảnh: NTV)

Trước đó, khoảng 9h sáng 30/4 người dân khu vực xóm 7 (xã Nghi Kim, TP Vinh, Nghệ An) nghe nhiều tiếng nổ lớn vang lên, sau đó có 2 người chạy thục mạng từ ngõ nhà nghi phạm Cao Trọng Phú ra đường.

Người dân điện báo cho công an, đồng thời chạy đến hiện trường thì phát hiện 2 người đã bị bắn chết, nằm gục trước cổng nhà nghi phạm, 2 người khác bỏ chạy kịp thời.

Nhận được tin báo, công an Nghệ An huy động hàng chục chiến sỹ cùng xe đặc chủng, chó nghiệp vụ được đưa đến hiện trường.

Căn biệt thự nơi xảy ra vụ việc khá bề thế, nằm nằm trên một khu đất rộng hơn 1.000m², tường cao khoảng 3m, có dây thép gai bên trên. Một số nhân chứng tại hiện trường cho biết thời điểm xảy ra sự việc, vợ con nghi phạm không có nhà.

Đại tá Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An có mặt tại hiện trường để chỉ đạo vây bắt.