Nghỉ lễ 30/4, cùng gia đình vi vu Tây Ninh, Phú Quốc với vô vàn ưu đãi

(VTC News) -

Phú Quốc, thị trấn Hoàng Hôn và những công trình “bước ra từ thiên hà”

Từ bãi đất đỏ An Thới, một thị trấn Hoàng Hôn – Sunset Town được Sun Group kiến tạo, giờ đang trở thành vùng đất của lễ hội, tình yêu và văn hóa. Chuyến viễn du thời trang Fashion Voyage #5 mới được tổ chức gần đây tại đây đã đem tới cho du khách thêm những lý do và hấp lực đặc biệt để chuyển hướng lựa chọn sang Phú Quốc, khi kỳ nghỉ 30/4 đang rất gần.

Thị trấn Hoàng Hôn gợi nhắc đến những thành phố ven biển nổi tiếng trên thế giới như Amalfi hay Santorini. Những dãy nhà nhiều màu sắc thoải dần ra phía biển, với màu sơn theming 9 lớp, tạo cho Sunset town một vẻ đẹp cổ kính nhưng vẫn sinh động và rực rỡ sắc màu.

Các quần thể tượng mang đậm sắc màu La Mã cổ, bức phù điêu khổng lồ mang phong cách tạo hình Greco cổ điển trên chất liệu đá sa thạch, những bức tranh tường sống động và lạ lùng… tất cả khiến bất cứ ai tới thị trấn này đều có chung một nhận định: đây là cả một “bảo tàng nghệ thuật khổng lồ”.

Tâm điểm của thị trấn là cây Cầu Hôn và sân khấu show diễn công nghệ đa phương tiện Kiss The Stars. Được thiết kế bởi KTS nổi tiếng người Ý Casamonti, ngay từ khi còn trên bản vẽ, cha đẻ của cây cầu đã phải thốt lên: “Đây sẽ là cây cầu của những giấc mơ”.

Kết cấu của cây cầu gần như là một “thách thức” với trí tưởng tượng, khi hai nhánh cầu dài 400m mềm mại vươn ra gặp nhau ở lưng chừng trời, và cách nhau 30cm – một khoảng cách vừa đủ để hai người chạm được vào nhau và trao nhau nụ hôn.

Ở mỗi góc nhìn, hai nhánh của cây cầu lại khiến người ta liên tưởng đến một hình ảnh siêu thực nào đó, ví như một chiếc phi thuyền đáp xuống từ một hành tinh nào xa lắc, hay một đôi cá heo trong vũ điệu của tình yêu.

Ngay cả khi trí tưởng tượng của bạn không phong phú thì chỉ cần việc ngắm hoàng hôn buông trên cây cầu cũng đủ khiến mọi miêu tả về nó bỗng thừa thãi. Đó là một tuyệt phẩm của thiên nhiên và kiến trúc.

Trong khi đó, sân khấu show diễn đa phương tiện Kiss The Stars được ví như như chiếc đĩa bay khổng lồ mang tới những chiều không gian khác của nghệ thuật, sự sáng tạo và công nghệ trình diễn lazer, ánh sáng, nước, lửa, pháo hoa hàng đầu thế giới.

Từ thị trấn này, du khách sẽ bắt đầu hành trình đến Sun World Hon Thom bằng chuyến du hành với cáp treo Hòn Thơm dài nhất thế giới, để có thể ngắm biển từ trên cao đẹp như một tuyệt tác nghệ thuật, vui chơi thỏa sức tại cụm công viên nước Aquatopia hay phân khu chủ đề Làng Exotica với hơn 20 làn trượt và những trò chơi thử thách, hay tắm biển Hòn Thơm, lặn biển ngắm san hô…

Nếu đã đến với Phú Quốc, chỉ dẫn của các trang du lịch uy tín luôn là ghé thăm tổ hợp nghỉ dưỡng đẳng cấp tại bãi Kem – Top 50 bãi biển đẹp nhất hành tinh. Đây cũng là thời điểm phù hợp để đi du lịch khi có nhiều cơ hội săn các gói nghỉ dưỡng ưu đãi tại các resort tọa lạc ngay biển Bãi Kem như New World Phu Quoc Resort hay Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay.

Gói nghỉ dưỡng “The World of Wow” của New World Phu Quoc Resort hiện đang áp dụng tới 31/5, bao gồm biệt thự nghỉ dưỡng với hồ bơi riêng, vé khứ hồi cáp treo Hòn Thơm và trải nghiệm tổ hợp khu vui chơi giải trí Sun World Hon Thơm, vé thưởng thức show diễn đa phương tiện lớn nhất châu Á “Kiss The Stars” cùng xe đưa đón sân bay 2 chiều.

Cũng tại Bãi Kem, Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay cung cấp dịch vụ lưu trú đẳng cấp 5 sao theo phong cách trẻ trung, hiện đại, với gói ưu đãi “Kiss The Stars” đang áp dụng tới 31/5 mang tới du khách cơ hội vừa nghỉ dưỡng 5 sao, vừa thưởng thức show Kiss The Stars nổi tiếng mà không phải mua vé.

Tây Ninh, nóc nhà Nam Bộ và những trải nghiệm không đâu có

Nắng tháng 4 khiến không gian nhiều tỉnh miền Nam như muốn bùng cháy. Nhưng ở đỉnh Núi Bà (Tây Ninh), nắng nóng và những khắc nghiệt của thời tiết dường như không chạm tới nơi này. Nhiệt độ luôn thấp hơn dưới chân núi khoảng gần chục độ, nhất là sáng sớm và buổi tối, nếu lên núi, bạn sẽ cần một chiếc áo khoác. Đó là lý do mà một chuyến đi nghỉ lễ ở Tây Ninh là lựa chọn khá hấp dẫn thay cho những điểm đến truyền thống vốn đã quá quen thuộc.

Hành trình du ngoạn Tây Ninh sẽ luôn có tòa thánh Cao Đài, Hồ Dầu Tiếng, Ma Thiên Lãnh và đứng đầu là quần thể danh thắng Núi Bà Đen với khu du lịch Sun World Ba Den Mountain, quần thể các chùa núi Bà gắn với huyền tích về Linh Sơn Thánh Mẫu Bồ Tát và nhiều điểm tham quan khác.

Hành hương tới Núi Bà dịp lễ này cũng là đến với đa dạng khám phá độc đáo mà có lẽ bạn khó có thể tìm thấy ở bất kỳ điểm đến Nam Bộ nào.

Ngoài việc chiêm bái quần thể các chùa Núi Bà thì trải nghiệm thú vị nhất khi tới Núi Bà là di chuyển bằng tuyến cáp Tâm An từ Chùa Bà lên đỉnh núi để chiêm bái Tượng Phật Bà bằng đồng cao nhất Châu Á tọa lạc trên đỉnh núi, tham quan triển lãm Phật giáo dưới chân tượng, chiêm ngưỡng Trụ kinh Bát Nhã bằng đá granite đen kim sa khắc Bát Nhã tâm kinh bằng chữ dát vàng và tận hưởng không khí mát lạnh trên đỉnh núi với ngợp ngời cây hoa và tiểu cảnh xinh xắn.

Đặc biệt, chiêm ngưỡng đỉnh Núi Bà về đêm, với hệ thống chiếu sáng hiện đại bậc nhất Việt Nam hiện nay, với hơn 3500 ngọn đèn led là một trải nghiệm ấn tượng. Xung quanh quần thể tâm linh trên đỉnh núi với tâm điểm là bức tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn, hệ thống chiếu sáng huyền ảo tạo nên một bức tranh đêm kỳ thú tựa như hàng ngàn vì sao đang tỏa sáng. Giá vé cáp treo buổi tối hiện đang được ưu đãi giảm đến 40% từ 01/4 – 31/12 vào các ngày cuối tuần.

Dịp này, rất nhiều hoạt động nghệ thuật đậm sắc màu văn hóa truyền thông người Kh’mer cũng liên tục được biểu diễn tại Sun World Ba Den Mountain vào các ngày cuối tuần từ giữa tháng 4 đến hết dịp nghỉ lễ 30/4. Đặc biệt, các ngày từ 29/4 đến 1/5, tại khu vực đỉnh núi sẽ còn có trình diễn nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ bởi các nghệ nhân ưu tú.

Bảo Anh