Nghỉ lễ 2/9: Quy Nhơn đông nghịt khách, Phú Yên nhiều điểm du lịch quá tải

Quy Nhơn: Lượng khách du lịch tăng đáng kể Từ ngày 1-3/9, các tuyến đường trung tâm, bãi biển, cửa hàng ăn uống tại thành phố biển Quy Nhơn (Bình Định) luôn đông nghịt du khách.

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, hàng nghìn người dân trong tỉnh và du khách từ khắp nơi đổ về bãi biển Quy Nhơn (Bình Định) để tham quan vui chơi, tắm biển. Ngày 3/9, ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ, bãi biển nơi đây vẫn rất đông khách du lịch.

Theo báo cáo nhanh của Sở Du lịch Bình Định, lượng khách du lịch trong dịp nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9 ước đạt 123.000 lượt khách, chiếm 35% tổng lượt khách du lịch dự kiến đến Bình Định trong tháng 9/2022, tăng 33% so với năm 2019 (Lễ Quốc Khánh 2/9/2019 chỉ được nghỉ 3 ngày từ 31/8 đến 2/9/2019). Tổng doanh thu ước đạt 615 tỷ đồng, chiếm 44% tổng doanh thu du lịch dự kiến đạt trong 9/2022, tăng 150% so với năm 2019.

Cụ thể: Tổng lượng khách đăng ký tại các cơ sở lưu trú du lịch ước đạt 73.800 lượt khách, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2019. Công suất phòng tại các cơ sở lưu trú du lịch từ ngày 1- 2/9 đạt 70%, các ngày còn lại 3-4/9 giảm còn 30%. Lượng khách tham quan tại các khu, điểm du lịch tăng cao, ước đón 49.200 lượt khách, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2019.

Tổng lượng khách lưu trú và tham quan du lịch đến Bình Định tăng trưởng mạnh so với năm 2021. Theo báo cáo từ các đơn vị lưu trú, công suất phòng tại các cơ sở ước đạt 30% - 70% trong dịp lễ Quốc Khánh 2/9, thị trường khách chủ yếu là khách du lịch nội địa đến từ các tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP.HCM, các tỉnh Tây Nguyên,…

Anh Nguyễn Văn Hải (Hà Nội) cho biết: "Năm nay dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài tới 4 ngày, vì vậy gia đình tôi quyết định đưa bố mẹ và các con đi chơi xa. Thành phố biển Quy Nhơn là điểm đến được cả gia đình đồng thuận. Thật không thất vọng khi dành cả mấy ngày lễ để đến đây, bố mẹ tôi thích không khí trong lành và đồ ăn phong phú, bọn trẻ thì thích tắm biển. Biển Quy Nhơn rất sạch".

Thời tiết tại Quy Nhơn trong 3 ngày nghỉ lễ vừa qua tương đối mát mẻ, thu hút đông đảo người dân, du khách tắm biển và đi tham quan tại các địa điểm nổi tiếng: Ghềnh Ráng, Cù Lao Xanh, Eo Gió,...

Phú Yên: Nhiều điểm du lịch "quá tải" Phú Yên là một trong những điểm đến hấp dẫn với du khách mùa hè này. Trong 4 ngày nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, lượng khách du lịch đến một số điểm tham quan tăng đột biến nên xảy ra tình trạng quá tải. Mặc dù vậy giá dịch vụ lưu trú và ăn uống tại các cơ sở kinh doanh vẫn ổn định.

Trưa ngày 3/9, rất đông du khách tới tham quan ghềnh Đá Đĩa, danh thắng thiên nhiên kỳ thú tại xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên, lượng khách du lịch đến Phú Yên từ ngày 1- 4/9 ước đạt 34.500 lượt khách, trong đó khách lưu trú đạt khoảng 23.000 lượt. Khách du lịch chủ yếu đến từ TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Định, Khánh Hoà và các tỉnh Tây Nguyên.

Gia đình chị Ngô Xuân, ở TP. Tuy Hòa cho biết, lễ này gia đình chị không đi đâu xa mà chọn Tuy Hòa để nghỉ lễ. Vì dịp lễ này, Tuy Hòa tổ chức rất nhiều hoạt động có ý nghĩa.

Dịp này, công suất phòng trung bình tại Phú Yên đạt khoảng 60%, riêng các khách sạn quy mô lớn đạt công suất khoảng 80% trong ngày 1 và 2/9. Doanh thu hoạt động du lịch ước khoảng 51,7 tỷ đồng, trong đó doanh thu lưu trú ước khoảng 11,5 tỷ đồng.

Các địa điểm du lịch thu hút đông khách nhất là Gành Đá Đĩa (huyện Tuy An), Mũi Điện (thị xã Đông Hòa) và Tháp Nhạn (thành phố Tuy Hòa). Từ ngày 1/9 - 4/9 ước có khoảng 41.500 lượt khách (tăng 138% so với cùng kỳ năm 2019). Tổng lượt khách lưu trú đạt 24.900 lượt khách (tăng 183% so với cùng kỳ năm 2019).

Đặc biệt, tại khu vực danh thắng Gành Đá Đĩa (huyện Tuy An), vào ngày 2/9 và 3/9 đón hơn 6.000 khách/ngày. Điều này gây tình trạng kẹt xe trên các tuyến đường dẫn vào khu vực, dịch vụ xe điện và quầy bán vé luôn trong tình trạng quá tải.

Nha Trang: Lượng khách du lịch tăng nhẹ Nếu như mùa du lịch hè vừa qua, nhiều khách sạn và các khu nghỉ dưỡng tại Nha Trang (Khánh Hòa) hầu như kín phòng và "quá tải" vào mỗi dịp cuối tuần thì kỳ nghỉ lễ 2/9, theo thông tin từ các công ty lữ hành, lượng khách đặt tour, đặt phòng không tăng nhiều so với thường ngày.

Thông tin từ Ban quản lý Vịnh Nha Trang, trong ngày 1/9, có 3.627 lượt khách đã lên tàu đi tham quan các khu, điểm du lịch trong vịnh Nha Trang (Khánh Hòa); thấp hơn khá nhiều so với những ngày cuối tuần giai đoạn cao điểm du lịch hè vừa qua.

Trong 2 ngày 2-3/9, lượng khách tăng nhẹ, ước tính, tăng thêm khoảng 30%, khoảng 6.000-7.000 lượt khách/ngày.

Để chuẩn bị cho đợt du lịch 2/9, bến tàu đã tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng gồm Cảnh sát giao thông đường thủy, cảng vụ hàng hải Nha Trang, Bộ đội Biên phòng và Công an địa phương để đảm bảo an toàn cho các phương tiện rời bến, an ninh trật tự trong bến tàu.

Đại diện Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, trước đó đã có văn bản yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch tăng cường công tác phục vụ du khách đảm bảo an toàn, văn minh; nâng cao chất lượng dịch vụ, vui chơi giải trí để phục vụ khách nghỉ lễ; đồng thời kiểm tra, kiểm soát hoạt động du lịch tại điểm đến đảm bảo môi trường du lịch lành mạnh.

Bình Thuận: Thu hút hàng ngàn lượt khách du lịch Qua tổng hợp thông tin từ các cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch, dự ước tổng lượng khách du lịch đến tỉnh Bình Thuận tham quan, lưu trú trong dịp lễ (từ ngày 01/9–04/9/2022) có khoảng 45.000 lượt khách, tăng 15,4% so với năm 2019 do nghỉ dài hơn 1 ngày, trong đó khách quốc tế khoảng 2.000 lượt. Trong dịp lễ, bình quân công suất phòng của khách sạn, resort có chất lượng tiêu chuẩn 3 - 5 sao ở các khu vực trung tâm Phan Thiết, Hàm Tiến, Mũi Né, Tiến Thành, Hàm Thuận Nam, đạt từ 80 - 90%, còn lại tỷ lệ sử dụng phòng bình quân từ 60 – 70%. Đặc biệt, tại khu Hàm Tiến – Mũi Né từ ngày 01/9–02/9 lượng khách du lịch đến tỉnh rất đông, các cơ sở lưu trú lớn hầu như kín phòng.

Du khách thích thú ngắm những cánh diều rực rỡ sắc màu bay ngợp trời tại Miami Bikini Beach.

Bãi biển Đồi Dương, TP Phan Thiết thu hút hàng ngàn khách du lịch đến nghỉ dưỡng.

Khách du lịch nội địa đến Bình Thuận đa số chủ yếu từ TP.HCM, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Nai, Bình Dương... và các tỉnh Nam Bộ.