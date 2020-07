Nghi chở ‘chui’ khách Trung Quốc, dân chặn xe 7 chỗ ở Hội An

Vụ việc xảy ra vào tối 28/7 tại ngã tư Cửa Đại - Võ Chí Công, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, người dân địa phương phát hiện ô tô 7 chỗ đang sang khách qua xe khách mang biển số tỉnh Quảng Ngãi.

Người dân nghi ngờ xe 7 chỗ chở khách Trung Quốc "chui" nên chặn lại và trình báo công an.

Nghi ngờ xe này chở người Trung Quốc nên người dân cùng nhau chặn lại, báo công an đến làm việc.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an TP Hội An khẩn trương cử lực lượng tới hiện trường.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định chiếc xe 7 chỗ bị người dân chặn lại không phải chở khách Trung Quốc "chui".

"Xe trung chuyển này đưa một số ngư dân của tỉnh Quảng Ngãi vừa cập bờ ở TP Đà Nẵng vào TP Hội An. Khi các ngư dân đang được xe 7 chỗ bàn giao qua xe khách để về quê Quảng Ngãi thì bị người dân hiểu lầm và chặn lại.

Nhận thấy những ngư dân này không có nguy cơ lây nhiễm bệnh, công an đã đồng ý để họ về quê theo đúng lịch trình", một lãnh đạo Công an TP Hội An cho biết và chia sẻ thêm rất hoan nghênh tinh thần đề cao cảnh giác của người dân Hội An.