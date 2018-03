Nghi án nữ bác sỹ sản khoa bị chồng sát hại tại nhà riêng ở Lào Cai

(VTC News) - Nữ bác sỹ sản khoa ở Lào Cai được phát hiện chết bên cạnh người chồng đã bất tỉnh, nguyên nhân được cho là do ghen tuông.

Vụ việc được phát hiện vào lúc hơn 17h ngày 2/3, tại khu vực tổ 4, phường Bắc Lệnh, TP Lào Cai.

Vào thời điểm trên, cháu Bùi Huy Hùng (SN 2004) là con trai chị Trần Thị Hiền (SN 1977) và anh Bùi Huy Đông (SN 1971) đi học về, khi lên tầng hai thì thấy mẹ nằm bất tỉnh dưới nền nhà, trên đầu có nhiều vết máu.

Sau đó, cháu tiếp tục lên tầng 3 và phát hiện bố đang nằm nôn ói. Ngay lúc này, cháu Hùng hô hoán mọi người đến đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Người dân tụ tập rất đông tại hiện trường. (Ảnh: N.H)

Trả lời PV VTC News vào chiều 3/3, một cán bộ tại Công an TP Lào Cai cho biết, từ thông tin do người dân cung cấp thì nguyên nhân có thể là do người chồng ghen tuông nên dùng búa đinh đập vào đầu vợ. Sau đó, người chồng cũng uống thuốc diệt cỏ để tự tử.

“Người chồng nghi ngờ chị Hiền có quan hệ tình cảm với một thầy giáo nào đó nên đã nổi máu ghen ra tay sát hại vợ”, vị cán bộ này nói.

Cùng ngày, lãnh đạo UBND phường Bắc Lệnh xác nhận sự việc trên và cho biết, hiện chồng của bác sỹ Hiền đã tỉnh táo và có thể nói chuyện được. Tuy nhiên, tiên lượng sức khoẻ xấu, chưa thể nói trước được điều gì.

Hiện tại, Công an TP Lào Cai phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc

Lưu Ly