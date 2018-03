Nghi án bé gái 6 tuổi bị gã hàng xóm 52 tuổi xâm hại

Sau khi phát hiện con mình bị gã hàng xóm thực hiện hành vi đồi bại, gia đình đến cơ quan chức năng trình báo, đối tượng đã bị công an bắt giữ.

Ngày 9/3, một lãnh đạo Công an huyện Quế Phong, Nghệ An xác nhận sự việc, đồng thời cho biết đang tạm giữ đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ sự việc. “Hiện chúng tôi đã đưa nghi can về trụ sở để tiếp tục điều tra làm rõ sự việc, vẫn chưa biết đối tượng có hành vi đồi bại với bé gái hay không. Tất cả chỉ là thông tin trình báo ban đầu, sự việc đang được chúng tôi điều tra làm rõ”.

Trước đó vào ngày 8/3, gia đình cháu H. (6 tuổi, trú tại xã Cắm Muộn, huyện Quế Phong, Nghệ An) đã trình báo với chính quyền địa phương việc phát hiện đối tượng Vi Văn Ng (SN 1966, là hàng xóm của gia đình bé H) có hành vi đồi bại với con gái mình.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, Công an huyện Quế Phong và công an xã Cắm Muộn đã xuống hiện trường điều tra sự việc. Nghi can sau đó đã bị Công an bắt giữ để phục vụ điều tra.

Theo thông tin ban đầu, chiều 8/3, khi Vi Văn Ng đang thực hiện hành vi giao cấu với cháu H thì bị người nhà nạn nhân phát hiện và trình báo chính quyền địa phương. Được biết, thời điểm xảy ra sự việc, Ng trong tình trạng say rượu.

Hiện sự việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

