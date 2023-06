Nghe thầy lang chữa đau chân bằng cách cho ong đốt, người phụ nữ phải nhập viện

(VTC News) -

Ngày 12/6, theo tin từ Bệnh viện Nội tiết Trung ương, bệnh viện mới tiếp nhận trường hợp chị N.T.H (49 tuổi - Đông Anh - Hà Nội) nhập viện trong tình trạng mệt mỏi đường máu cao, phù hai chân và có nhiều vết mụn mủ ở vùng bụng và cẳng hai chân.

Sau khi thăm khám và khai thác bệnh sử của bệnh nhân được biết người này mắc đái tháo đường - đa biến chứng, bị thoái hóa cột sống đi lại khó khăn.

Các vết ong châm trên người bệnh nhân. (Ảnh: BVCC)

Khoảng 1 tháng trước chị khi được mách dùng ong châm để điểu trị giảm đau. Gần đây người nhà của chị mời thầy lang đến dùng phương pháp này. Tuy nhiên, tình trạng đau nhức chân tay, đi lại khó khăn vẫn không thuyên giảm.

Trước lúc nhập viện, người phụ nữ mệt mỏi, khó thở nên đã đi khám. Trên thăm khám lâm sàng và kết quả xét nghiệm bác sỹ yêu cầu nhập viện do đường máu cao, nhiễm trùng da, với nhiều vết mưng mủ vùng bụng và hai chân do ong châm. Trên nền bệnh nhân đái tháo đường quản lý đường máu không tốt, khi nhập viện đường máu cao, nguy cơ nhiễm trùng, lâu lành vết thương, thâm trí hoại tử các vùng mưng mủ do ong châm là rất dễ xảy ra.

Bác sỹ khuyến cáo, người bệnh không nên tự ý điều trị triệu chứng bệnh bằng các biện pháp không được khoa học chứng minh.

NHƯ LOAN