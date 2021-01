Nghệ sỹ Giang còi nhập viện, nghi có khối u ở họng

Theo Trà My, Giang Còiđột nhiên bị mất tiếng khi đang quay chương trình Sức nước ngàn năm của VTV. Vì thế, anh đã đến viện để kiểm tra. Tại đây, các bác sỹ khuyên anh sang khoa ung bướu để kiểm tra kỹ vì nghi có khối u ở họng. Trà My kể, với hoàn cảnh gà trống nuôi con, chị trở thành người bạn được Giang Còi lựa chọn để chia sẻ, tâm sự trong nhiều năm qua.

“Khi đang quay chương trình ở Quảng Ninh, anh Giang gọi điện cho tôi nói anh bị K rồi. Một mặt tôi trấn an anh, nói anh bình tĩnh kiểm tra kỹ lại. Đồng thời, do quen biết nhiều bác sỹ ung bướu, tôi chỉ đạo từ xa, hướng dẫn anh thăm khám. Ngay khi trở lại Hà Nội, tôi đã đến bệnh viện thăm anh. Tôi đã khuyên anh không nên quá bi quan. Không được nghĩ mình mắc ung thư khi chưa kiểm tra, thực hiện xong các xét nghiệm”. Trà My chia sẻ.

Nghệ sỹ Trà My thăm Giang Còi tại bệnh viện

Trà My cũng tâm sự, hiện tại, nghệ sỹ hài Giang Còi vẫn chưa nói được nhiều. Bác sỹ khuyên anh mỗi khi cần giao tiếp anh nên phải viết ra giấy. Các bác sỹ cho hay, trong sáng nay (15/1) sẽ thực hiện sinh tiết tế bào cho nghệ sỹ Giang Còi.

“Chứng mất tiếng là do dây thanh quản bị sùi và liệt, giống như dây đàn không còn độ ngân nữa nên gây ra mất tiếng. Nếu đó là tổn thương của viêm hay lao thì điều trị sẽ hồi phục nhưng nếu là u thì phải sinh thiết tế bào. Nhưng hiện tại chỉ số tiểu cầu của nghệ sĩ Giang còi quá thấp. Lúc mới nhập viện là 68, bây giờ lên 148. Mà với người bình thường là từ 150 đến 300. Chúng tôi đã chỉ định truyền huyết tương để tiểu cầu lên” – Bác sỹ chăm sóc cho Giang Còi chia sẻ.

Được biết, Giang Còi có bệnh lý nền lao, gan và phổi. Gia đình neo người, hiện cô con gái đang học lớp 11 đang chăm sóc anh. Giang Còi là nghệ sỹ hài gắn liền với các vai diễn dân dã. Anh từng là cặp bài trùng với nghệ sỹ Quang Tèo, được biết đến từ Gặp nhau cuối tuần, các sản phẩm hài tết tại thị trường phía Bắc.