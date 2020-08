Nghệ sĩ piano Tuấn Nam thăng hoa giữa thánh đường âm nhạc

Nghệ sĩ piano Tuấn Nam vừa tổ chức đêm nhạc Tuấn Nam Jazz Live In Concert vào tối 16/8 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Sự kiện bị lùi một ngày do trùng quốc tang. Tuy nhiên điều này cùng với cơn mưa nặng hạt ngay trước giờ biểu diễn cũng không thể ngăn khán giả đến với đêm nhạc của Tuấn Nam.

Khán giả tới thưởng thức đêm nhạc của Tuấn Nam.

Trong đêm nhạc, Tuấn Nam cùng các nghệ sĩ đưa khán giả trong khán phòng Nhà hát Lớn Hà Nội đến với nhạc jazz nguyên bản và thuần chất, có thể khó “ngấm” ngay với người ít được trải nghiệm, nhưng lại mang đến nhiều phấn khích cho những ai thực sự yêu thích dòng nhạc này.

Nghệ sĩ piano Tuấn Nam hạnh phúc trong đêm nhạc của mình.

Mở đầu đêm nhạc Tuấn Nam Jazz Live In Concert là hòa tấu bản Feel Like Home. Ban nhạc với cơ cấu big band thu nhỏ lập tức gây ấn tượng cho người nghe bằng màn thể hiện thoải mái, tự nhiên, ngẫu hứng nhưng rất ăn ý giữa các nghệ sĩ, đặc biệt là phần diễn tấu đầy ngẫu hứng của dàn kèn saxophone, trumpet và trombone.

Tiếng piano của Tuấn Nam như bay lượn trên tiếng các nhạc cụ khác với tốc độ đáng kinh ngạc, rất thanh thoát, mạch lạc và uyển chuyển. Chắc chắn đây là thứ jazz mà công chúng Thủ đô rất hiếm khi được nghe trực tiếp, lại do chính các nghệ sĩ Việt Nam trình bày.

Cái tên Feel Like Home - cảm thấy như ở nhà - chính là nỗi lòng của Tuấn Nam khi trở về với dòng nhạc mà anh theo đuổi từ những ngày đầu theo học tại nhạc viện, dòng nhạc anh luôn khát khao được biểu diễn.

Nét dịu dàng, lắng đọng cũng đến rất nhanh trong bản hòa tấu thứ hai, You Are So Beautiful, được mở đầu bằng cây trumpet rải những nốt nhạc xa vắng để rồi sau đó, tiếng piano của Tuấn Nam nhẹ nhàng lan tỏa chút phong vị jazz Bắc Âu trong buổi tối Hà Nội chớm thu bỗng nhiên se lạnh. Sự mộc mạc, giản dị của classic jazz cũng được thể hiện không thể trọn vẹn hơn trong bản ballad Searching And Finding, với màn trình diễn mẫu mực của tam tấu piano, contrabass và trống.

Với đại đa số khán thính giả trong khán phòng, Thủy Bùi không phải cái tên quá quen thuộc. Nhưng chắc chắn, cô là một jazz vocalist (người hát jazz) chính hiệu. Giọng nữ trung có độ vang tốt, nhuốm chút khê khàn gợi cảm, nhấn nhả khéo léo, Thủy Bùi dễ dàng dẫn dắt cảm xúc của người nghe đi từ điệu buồn da diết trong ca khúc kinh điển Cry Me A River sang màu sắc tươi tắn, rộn ràng trong Route 66, khiến bất kỳ ai cũng muốn đu đưa và nhịp chân theo tiếng nhạc.

Còn Hà Lê thể hiện ca khúc Ở trọ. Trước đó, nghệ sĩ Tuấn Nam từng chia sẻ với VTC News lý do mời Hà Lê tham gia đêm nhạc: "Tôi biết Hà Lê khi chỉ mới tham gia các hoạt động thuộc giới underground chứ chưa phủ sóng như bây giờ. Thể loại mà Hà Lê chơi là hip hop, R&B, đó là con đẻ của nhạc Jazz. Sự ngẫu hứng, cháy hết mình khi lên sân khấu, đôi khi quên cả mình là ai của Hà Lê rất phù hợp với tiêu chí show diễn của tôi". Và quả thực trong đêm nhạc tối qua, Hà Lê đã không phụ sự tin tưởng của Tuấn Nam.

Hà Lê thể hiện ca khúc "Ở trọ".

Tùng Dương, người bạn thân nhất của Tuấn Nam từ thời nhạc viện lại hát jazz theo một tinh thần khác: Mạnh mẽ, khỏe khoắn và “đầy máu lửa”.

Màn trình diễn của anh, đặc biệt là ca khúc Lullaby Of Birdland thực sự khuấy động được khán phòng, rất hợp với phần nhạc đệm sôi động và cực kỳ dày dặn của “small big band”.

Tuấn Nam chia sẻ, anh và Tùng Dương ít có cơ hội gặp gỡ thường xuyên. Tuy nhiên, mỗi lần gặp, họ lại có những cuộc trò chuyện không dứt xung quanh thể loại nhạc Jazz. "Tôi và Tùng Dương có sự đồng cảm lớn với thể loại âm nhạc này" - Tuấn Nam nói.

Tùng Dương chinh phục khán giả trong đêm nhạc "Tuấn Nam Jazz Live In Concert".

Xuất hiện trong vai trò khách mời, nghệ sĩ gạo cội Quyền Văn Minh với tiếng saxophone êm ả, hồn hậu mang tới cho người nghe bản hoà tấu Sông nước Hậu Giang do ông sáng tác. Ngay sau đó, nghệ sĩ Quyền Thiện Đắc khoe vẻ thâm trầm trong tấu bản Nét Huế của anh với màn song tấu piano – tenor saxophone.

Nghệ sĩ gạo cội Quyền Văn Minh trình diễn trong đêm nhạc của Tuấn Nam.

Đến lượt Tuấn Nam, khúc dân ca Bắc bộ Hoa thơm bướm lượn được chơi theo đúng kiểu big band dầy dặn của thập niên 1940, điểm xuyết bằng những đoạn solo rất hiện đại. Nét giai điệu chính chỉ còn thoáng qua, làm nền cho các nghệ sĩ thăng hoa trong phần trình diễn có thể xem là đặc sắc nhất trong cả liveshow.

Khi được hỏi jazz liệu có đất sống ở Việt Nam không, nghệ sĩ Quyền Văn Minh nói rằng, sự tồn tại của câu lạc bộ do ông cầm trịch trong ngần ấy năm là minh chứng rõ rệt nhất. Tuy nhiên, thế hệ của ông - những người “mở đường mòn cho jazz” - đã qua, giờ là lúc để thế hệ tiếp theo tiếp tục lan tỏa tình yêu jazz đến với mọi người.

Tuấn Nam phiêu trong đêm nhạc Jazz.

Tuấn Nam Jazz Live In Concert là khởi đầu cho chuỗi dự án dài hơi của nghệ sĩ Tuấn Nam. Anh muốn đưa Jazz đến gần với công chúng hơn và tạo sân chơi cho những nghệ sĩ nhạc Jazz tại Việt Nam.

Video: Tùng Dương, Hà Lê, Thủy Bùi phiêu cùng Jazz với pianist Tuấn Nam