Nghệ sĩ Đức Hải: 'Giải quyết xong vụ việc, tôi sẽ rút lui khỏi mạng xã hội'

(VTC News) -

Ngày 9/6, trả lời VTC News, NSƯT Đức Hải cho biết, những ngày qua ông rất mệt mỏi về những ồn ào liên quan đến phát ngôn "tục tĩu" trên mạng. Ông sẽ rút lui khỏi mạng xã hội Facebook.

NSƯT Đức Hải.

“Thế hệ tôi là những nghệ sĩ có tuổi, về công nghệ, chúng tôi không thạo. Ban đầu, tôi chỉ xem Facebook là cái gì đó vui vui thôi, nên khi sử dụng, tôi đã không lường trước được mặt trái của nó. Sau khi giải quyết xong vụ việc này, tôi sẽ rút lui khỏi mạng xã hội”, nghệ sĩ Đức Hải nói.

Cũng theo nghệ sĩ Đức Hải, hiện tại ông vẫn đang chờ kết luận điều tra của cơ quan công an liên quan tới loạt tin nhắn tống tiền. Đồng thời, nam nghệ sĩ mong công chúng cùng đợi kết quả từ cơ quan chức năng, đừng vội đưa ra chính kiến khi vụ việc chưa rõ ràng.

Trước đó, ngày 7/6, nghệ sĩ Đức Hải thông tin tới báo chí rằng tài khoản Facebook của ông không hề bị hack như ông tưởng. Nghệ sĩ Đức Hải nói, status đó là do con nuôi của ông "nghịch dại". Tuy nhiên, ông lại bị tống tiền bằng hàng loạt tin nhắn vào điện thoại.

Đến 8/6, IT Nhâm Hoàng Khang bất ngờ thông báo trên Facebook rằng đã tìm ra kẻ nhắn tin tống tiền nghệ sĩ Đức Hải.

Theo Nhâm Hoàng Khang, loạt tin nhắn tống tiền mà nghệ sĩ Đức Hải nhận được là do một tài khoản dùng dịch vụ spam tin nhắn chứ không phải do anh gửi. IT này còn cho biết, anh đã nắm rõ tên cũng như số tài khoản của người chuyển tiền thanh toán mua dịch vụ spam trên.

Tuy nhiên, Nhâm Hoàng Khang chưa công bố chính thức danh tính của đối tượng trên.

Như VTC News đưa tin, sáng 9/6, ông Vũ Khắc Chương, Hiệu trưởng Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn ký quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng đối với nghệ sĩ Đức Hải.

"Xét nhu cầu công tác của nhà trường, nay miễn nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng với NSƯT, Thạc sĩ Trần Đức Hải. Ông Trần Đức Hải có trách nhiệm bàn giao các công việc trong thời gian giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng theo quy định của Nhà trường. Quyết định có hiệu lực ngay trong ngày ký", Quyết định nêu rõ.