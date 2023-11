Nghệ nhân Hội An mang sản phẩm gốc tre, đèn lồng ngồi xích lô diễu hành phố cổ

Ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND TP Hội An cho hay, việc trở thành thành viên của Mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu của UNESCO trên lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian là dấu son, bước ngoặt trong chặng đường mới của thành phố. “Toàn thể nhân dân TP Hội An cảm thấy vinh dự, tự hào và hạnh phúc với thành phố thân yêu của mình. Gia nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO là điều kiện thuận lợi cho Hội An trong việc định vị thương hiệu, quảng bá hình ảnh trên tất cả các lĩnh vực văn hóa sáng tạo, đồng thời là sự sự cam kết về chặng đường mới phải hành động”, ông Lanh nói.