Nghệ An xem xét đề xuất bỏ cách tính giá nước sinh hoạt bậc thang

Trả lời VTC News, ông Trần Việt Dũng, Phó Giám đốc Sở Tài chính Nghệ An cho biết, đơn vị đã nhận được công văn của Công ty Cổ phần cấp nước Nghệ An về việc đề xuất bỏ phương án tính giá nước sinh hoạt theo bậc thang, thay vào đó chỉ tính 1 giá nhất định là 9.700 đồng/m3.

“Chúng tôi mới nhận được văn bản, hiện đang nghiên cứu và cần làm rõ một số vấn đề nên chưa đưa ra quyết định”, ông Dũng cho biết.

Sở Tài chính Nghệ An đang xem xét đề xuất hủy bỏ cách tính giá nước sinh hoạt theo giá bậc thang tăng dần.

Được biết, sau một thời gian dài người dân phản ánh giá nước thô (của Công ty TNHH MTV Cấp nước Sông Lam bán) quá đắt đỏ lên tới 1.950 đồng/m3, ngày 18/1/2021 Công ty CP cấp nước Nghệ An đã gửi công văn cho Công ty Cấp nước Sông Lam thông báo chỉ mua giá nước thô với giá 630 đồng/m3.

Đồng thời, dựa trên giá nước thô này, Công ty cấp nước Nghệ An gửi công văn đến các sở ngành Nghệ An về việc đề xuất hủy bỏ phương án tính giá nước sinh hoạt theo lũy tiến bậc thang tăng dần. Thay vào đó, áp dụng tính giá nước sinh hoạt của người dân theo 1 mức giá nhất định chỉ 9.700 đồng/m3. (Trước đây tính theo mức giá bậc thang dao động từ 8.400 đồng/m3 đến gần 15.000 đồng/m3).

Việc tính giá nước sinh hoạt theo 1 mức giá cố định sẽ có lợi rất lớn cho người dân, bởi nước sinh hoạt không phải là mặt hàng hạn chế sử dụng như điện. Hiện nay, tại TP Vinh, người dân dùng nước sinh hoạt càng nhiều càng đắt đang là một nghịch lý, do đó Công ty cấp nước Nghệ An đã chủ động đề xuất hủy bỏ phương án tính giá nước sinh hoạt theo bậc thang tăng dần như hiện nay.

Như VTC News đưa tin, hiện nay hàng trăm nghìn người dân TP Vinh (Nghệ An) đang phải mua nước thô do Công ty CP Cấp nước Sông Lam cung cấp với giá rất cao, lên tới 1.950 đồng/m3. Lý do là chi phí đầu tư xây dựng dự án 24km đường ống nước thô và một số hạng mục khác của Công ty cấp nước Sông Lam quá cao, lên tới 774 tỷ đồng.