Nghệ An thêm 6 ca dương tính SARS-CoV-2, 3 ca liên quan chợ đầu mối

Các tiểu thương chợ đầu mối nông sản Vinh đi test nhanh COVID-19. (Ảnh: T.H)

Cụ thể, bệnh nhân thứ nhất là chị P.T.T. (SN 1965), trú ở xóm Tân Thành, xã Nghĩa Hiếu, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An). Chị T. là F1 của bệnh nhân P.S.K. (F0) đã được công bố trước đó. Ca bệnh này đã được xét nghiệm RT-PCR hai lần âm tính. Ngày 24/6 được xét nghiệm RT-PCR lần 3 cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân thứ 2 là chị L.T.T. (SN 1988), bán rau tại chợ Vinh, trú ở thôn 1, xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An). Ca bệnh này có tiếp xúc với bệnh nhân H.T.L. đã được công bố trước đó.

Bệnh nhân thứ 3 là anh N.V.H.P. (SN 2013), trú ở xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai. Ca bệnh là F1 (con trai) của bệnh nhân L.T.T.. Ngày 24/6, bệnh nhân P. được test nhanh có kết quả 2 lần dương tính, sau đó được gửi mẫu CDC Nghệ An xác định dương tính với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân thứ 4 là chị N.T.Đ. (SN 1971), trú ở xóm Phượng Sơn, xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc (Nghệ An). Bệnh nhân buôn bán tại Chợ đầu mối Vinh. Ngày 24/6, bệnh nhân được test nhanh 03 lần có kết quả dương tính, sau đó được gửi mẫu CDC Nghệ An xác định dương tính với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân thứ 5 là anh T.T.Th. (SN 1973), trú ở thôn Tân Lộc, xã Phổ Châu, huyện Đức Phổ (tỉnh Quảng Ngãi). Bệnh nhân là lái xe chở hàng đông lạnh từ xã Phổ Châu, huyện Đức Phổ ra TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) để giao hàng. Ngày 24/6, trên đường đi, bệnh nhân xin được test nhanh COVID-19 ở Bệnh viện Minh An (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho kết quả 2 lần dương tính, sau đó được gửi mẫu CDC Nghệ An xác định dương tính với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân thứ 6 là chị L.T.H. (SN 1974), ở xóm Phượng Kiều, xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, buôn bán chợ đầu mối Vinh. Ngày 24/6, bệnh nhân mệt mỏi, đau rát họng, đi khám Trung tâm Y tế Nam Đàn và được test nhanh COVID-19 hai lần cho kết quả dương tính, sau đó được gửi mẫu CDC Nghệ An xác định dương tính với virus SARS-CoV-2.

Tính từ ngày 13/6 đến nay, tỉnh Nghệ An phát hiện 51 ca mắc COVID-19. Trong đó, TP Vinh 32 ca, huyện Diễn Châu 9 ca, Tân Kỳ 1 ca, Quỳ Hợp 1 ca, Nam Đàn 2 ca, Đô Lương 1 ca, Hoàng Mai 2 ca, Nghĩa Đàn 1 ca, Nghi Lộc 1 và Quỳnh Lưu 1 ca.