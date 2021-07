Nghệ An sẵn sàng đón công dân từ TP.HCM về địa phương

(VTC News) -

Sáng 20/7, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung gửi công văn cho UBND TP.HCM về việc hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân tỉnh Nghệ An đang sinh sống, làm việc trên địa bàn thành phố này.

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An đề nghị UBND TP.HCM tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân Nghệ An cư trú trên địa bàn về điều kiện sinh hoạt, việc làm và ăn, ở trong thời gian giãn cách xã hội; chỉ đạo các ngành chức năng, các địa phương rà soát và tổng hợp danh sách công dân Nghệ An đang lưu trú, làm việc trên địa bàn thực sự có nhu cầu về quê; cử đơn vị làm đầu mối để phối hợp với tỉnh Nghệ An xây dựng kế hoạch chi tiết để đưa, đón công dân về quê nhà.

Công văn UBND tỉnh Nghệ An gửi TP.HCM

UBND tỉnh Nghệ An sẵn sàng tạo điều kiện hỗ trợ đón công dân Nghệ An đang làm ăn, sinh sống, học tập trở về quê (nếu có nhu cầu), và đã giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trực tiếp phối hợp thực hiện việc đón công dân trở về.

Ngoài ra, UBND tỉnh Nghệ An cũng đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An, Hội Đồng hương Nghệ An tại TP.HCM phối hợp hỗ trợ nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong giai đoạn này. Đồng thời tập hợp danh sách công dân thực sự có nhu cầu trở về quê. Phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP.HCM và tỉnh Nghệ An lập kế hoạch chi tiết phương án đón công dân trở về quê nhà đảm bảo an toàn và chu đáo nhất.