Nghệ An rà soát danh sách người từ Đà Nẵng trở về để phòng dịch COVID-19

Trước diễn biến phức tạp của trường ca mắc COVID-19 ở Đà Nẵng, Ban Chi đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Nghệ An đã có công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, lập danh sách những người từng đến TP Đà Nẵng và tiếp xúc với bệnh nhân nghi mắc COVID-19.

Đến ngày 24/7, Nghệ An đang cách ly tập trung 390 trường hợp. (Ảnh Y tế Nghệ An)

Theo đó, Nghệ An yêu cầu những người này cách ly theo quy định, thực hiện khai báo y tế và phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An (CDC Nghệ An) triển khai lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm COVID-19 theo quy định.

Các đơn vị cần lập danh sách những người tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc COVID-19 ở Đà Nẵng; Yêu cầu cách ly y tế tại nhà, thực hiện khai báo y tế, cập nhật tình hình sức khỏe trong ngày cho cán bộ y tế.

Tỉnh Nghệ An cũng đề nghị các địa phương rà soát, lập danh sách và thông báo những người dân từng đến TP Đà Nẵng trong 14 ngày đang có mặt trên địa bàn, yêu cầu khai báo y tế, tư vấn tự theo dõi sức khỏe. Những người này cần kiểm tra đo thân nhiệt và quan sát thể trạng, điều tra dịch tễ, phát hiện sớm các nghi ngờ mắc bệnh...

Đến ngày 24/7, tỉnh Nghệ An đang cách ly tập trung 390 người (trong đó có 1 chuyên gia người Trung Quốc) để phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định khi nhập cảnh vào Việt Nam.

Đến nay, tỉnh Nghệ An đã làm xét nghiệm 16.937 trường hợp, tất cả đều có kết quả âm tính với virus corona.