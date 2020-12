Nghệ An: Phát hiện thi thể Chủ nhiệm hợp tác xã cháy sém trong chòi canh 

Tối 11/12, ông Vũ Lê Hùng – Chủ tịch UBND xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy ở chòi canh khiến 1 người đàn ông thiệt mạng.

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 8h sáng 11/12, người dân địa phương bất ngờ phát hiện chiếc chòi canh tại địa bàn xóm 1, xã Quỳnh Vinh (thị xã Hoàng Mai) đã bị cháy rụi.

Hiện trường vụ việc.

Người dân phát hiện thi thể người đàn ông đã thiệt mạng và bị cháy sém trong chòi canh. Nhận được tin báo, Công an thị xã Hoàng Mai đã có mặt để phong tỏa hiện trường.

Danh tính nạn nhân được xác định là Nguyễn Hữu T. (SN 1971, Chủ nhiệm Hợp tác xã Đồng Tâm, xã Quỳnh Vinh). Được biết, ông T. dựng tạm chòi canh để ở và trông coi khu vực xưởng gỗ chế biến tạm thời của gia đình trên địa bàn.

Chiều cùng ngày, Công an thị xã Hoàng Mai cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An đã hoàn tất công tác khám nghiệm để điều tra, làm rõ vụ việc.