Nghệ An: Phá đường dây cá độ, cho vay nặng lãi trên 1.500 tỷ đồng

(VTC News) -

Theo tin từ Công an TP Vinh, ngày 10/11, đơn vị vừa phá thành công chuyên án đánh bạc và cho vay nặng lãi với số tiền giao dịch lên tới hơn 1.500 tỷ đồng, bắt giữ 24 đối tượng liên quan.

Từ tháng 9, Công an TP Vinh phát hiện, trên địa bàn tỉnh Nghệ An nổi lên đường dây có biểu hiện nghi vấn hoạt động “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” dưới hình thức cá độ bóng đá trực tuyến qua Internet do Nguyễn Trọng Linh (sinh năm 1990, trú tại xã Nam Cát, huyện Nam Đàn) cầm đầu. Ngoài ra, Nguyễn Văn Bá (sinh năm 1985) có hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Những người liên quan đến đường dây cá độ, cho vat nặng lãi bị bắt giữ.

Công an TP Vinh lập chuyên án, xác định 11 người là đại lý cấp dưới và con bạc tham gia cá cược trực tiếp ở đường dây của Linh (9 người trú tại Nghệ An, 2 người trú tại tỉnh Hà Tĩnh). Ngày 14/10, Công an TP Vinh đã bắt và khám xét khẩn cấp những kẻ này về hành vi “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc” dưới hình thức cá độ bóng đá và “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Ban chuyên án phát hiện, đường dây tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá của Linh là đại lý tổng, cấp dưới của một đường dây khác. Vào cuộc xác minh, công an phát hiện đường dây này do Nguyễn Quốc Sơn (SN 1985, trú tại phường Xuân Phú, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) cầm đầu.

Dưới trướng Nguyễn Trọng Linh là Mai Văn Minh (SN 1990, trú xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An). Hai người này đang ở cùng nhau tại thành phố Huế.

Tang vật vụ án.

Mở rộng xác minh, ban chuyên án xác định có 8 người khác trú tại Thừa Thiên - Huế và Thanh Hóa liên quan đến đường dây đánh bạc của Nguyễn Quốc Sơn.

Ngày 20/10, Công an TP Vinh cử 5 tổ công tác vào Hà Tĩnh và Thừa Thiên - Huế để bắt giữ các đối tượng trong đường dây đánh bạc này.

Như vậy, sau 2 tháng lập chuyên án, Công an TP Vinh triệt xóa 2 đường dây đánh bạc, bắt giữ 24 tên, thu giữ 2 xe ô tô, 8 máy tính, 37 điện thoại di động, 7 thẻ ATM và hơn 5 tỷ đồng tiền mặt; phong tỏa 9 tài khoản ngân hàng để tiếp tục điều tra.

Bước đầu, ban chuyên án xác định đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá này có tổng số tiền giao dịch hơn 1.500 tỷ đồng trong thời gian từ tháng 5 đến ngày 20/10.