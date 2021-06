Nghệ An đề nghị tạm dừng các chuyến bay đi và đến sân bay Vinh để phòng dịch

(VTC News) -

UBND tỉnh Nghệ An vừa có công văn gửi Bộ GTVT đề nghị tạm dừng các chuyến bay thương mại đến Cảng hàng không quốc tế Vinh.

Theo tỉnh Nghệ An, hiện tại mỗi ngày chỉ duy trì khai thác 1 đường bay từ Vinh đi thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại với tần suất 1 chuyến/ngày nhưng lượng khách rất ít.

Cảng hàng không quốc tế Vinh

Để hạn chế giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch bệnh từ Nghệ An ra bên ngoài và từ bên ngoài vào Nghệ An, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho Nghệ An trong công tác dập dịch, UBND tỉnh Nghệ An đề nghị Bộ GTVT cho tạm dừng khai thác các đường bay thương mại đi và đến Cảng Hàng không quốc tế Vinh từ 0h ngày 30/6.

Tính từ ngày 13/6 đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã phát hiện 99 ca mắc COVID-19, riêng TP Vinh có tới 63 ca.