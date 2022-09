Nghệ An: Bé 3 tuổi nguy kịch vì bị ong vò vẽ đốt 50 nốt

(VTC News) -

Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vừa tiếp nhận bệnh nhi L.Y.T (36 tháng tuổi), trú xã Phú Sơn, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An trong tình trạng nguy kịch do ong đốt.

Theo lời người nhà kể lại, trước khi vào viện 1 ngày trẻ bị ong vò vẽ đốt vùng đầu, tay, chân khoảng 50 nốt. Sau khi bị ong đốt, trẻ tím tái, khó thở đã nhập Trung tâm Y tế Anh Sơn điều trị 1 ngày nhưng không đỡ. Sau đó, trẻ được chuyển Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, nhập viện trong tình trạng khó thở, môi tái, chân tay lạnh, lơ mơ, đái máu, được chẩn đoán ong đốt biến chứng suy đa tạng.

Người lớn cần trang bị kiến thức để có cách xử trí đúng khi bị ong đốt. (Ảnh minh họa)

Theo TS.BS Trần Văn Cương, Phó Giám đốc Bệnh viện, Trưởng khoa Cấp cứu - Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, tai nạn do ong đốt thường gặp ở trẻ. Tùy theo loài ong mà nọc sẽ độc ít hay nhiều. Có loại gần như không độc (ong mật) nhưng cũng có loại gây chết người chỉ với mươi vết đốt như ong vò vẽ, ong bắp cày đất, ong bầu.

"Nếu trẻ có cơ địa dị ứng có thể quá mẫn với nọc ong gây sốc phản vệ, suy đa tạng", TS.BS Trần Văn Cương cho hay.

Để tránh hậu quả thương tâm có thể xảy ra khi trẻ bị ong đốt, người lớn cần trang bị kiến thức để có cách xử trí đúng.

Khi bị ong đốt trẻ thường có phản ứng dị ứng với nọc ong đốt như ban đỏ, sẩn phù hay đau tại vị trí bị đốt. Trường hợp nặng, trẻ cảm thấy mệt nhiều, tay chân lạnh, da nổi ban, nước tiểu đỏ, tiểu ít, khó thở. Độc tính của nọc ong gây độc thần kinh, tiêu cơ vân, hoại tử tế bào, gây các phản ứng viêm và dị ứng mạnh gây sốc phản vệ và suy tạng.

Chính vì thế, khi trẻ bị ong đốt cần bình tĩnh và tìm ngay chỗ tránh, không vung tay xua đuổi ong vì như thế càng thu hút ong tới nhiều hơn. Vết ong đốt cần rửa sạch bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn và dùng kềm nhỏ để rút hết các vòi chích của ong ra.

Sau đó, đắp khăn lạnh hay túi chườm nước đá lên vùng sưng nề khoảng 15 - 20 phút. Trong trường hợp nặng, nên đặt trẻ nằm yên một chỗ, tránh cử động nhiều để hạn chế nọc độc lan chuyển sang nơi khác và sau đó nhanh chóng đưa trẻ nhập viện.

Nếu bị ong đốt gây dị ứng mức độ nhẹ với ít nốt đốt, trẻ có thể bôi các thuốc chống dị ứng ngoài da. Trường hợp nặng, nên đưa trẻ đến bệnh viện để được khám, theo dõi và điều trị kịp thời.