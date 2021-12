Nghệ An: Bắt giữ 2 kẻ giấu ma tuý vào nơi không ngờ tới trên cơ thể

Ngày 16/12, Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Thái Văn Triều (SN 1995, trú xã Viên Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) và Moong Thị Hiền (SN 1987, trú xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương, Nghệ An) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Trước đó, lúc 19h55 ngày 14/12, Công an phường Bến Thủy (TP Vinh) kiểm tra hành chính một đôi nam nữ khi vừa xuống xe taxi để vào nhà nghỉ thuê phòng. Tại đây, danh tính 2 người này được xác định là Thái Văn Triều và Moong Thị Hiền.

Quá trình kiểm tra, Triều và Hiền có nhiều biểu hiện bất thường nên lực lượng công an khám xét thì phát hiện Thái Văn Triều đang cất giấu 6 túi nilon chứa đựng 1.200 viên ma túy tổng hợp bằng cách dùng băng dính dán trước bụng.

Thái Văn Triều cùng 1.200 viên ma túy được dán trước bụng.

Ngay sau đó, cả hai được đưa về trụ sở Công an phường Bến Thủy để đấu tranh làm rõ. Bước đầu, Thái Văn Triều và Moong Thị Hiền thừa nhận tất cả hành vi phạm tội của mình.

Cả hai khai mua số ma túy này tại xã Tri Lễ (huyện Quế Phong, Nghệ An) với giá 7,8 triệu đồng rồi vận chuyển xuống TP Vinh để bán làm kiếm lời. Tuy nhiên, sau khi xuống đến nơi, trong lúc đang chuẩn bị thuê phòng nghỉ lại thì bị công an phát hiện, bắt giữ.

Sau khi xử lý hoàn tất hồ sơ, Công an phường Bến Thủy bàn giao Triều và Hiền cùng tang vật cho Công an TP Vinh điều tra mở rộng.

Ngô Đức Thắng cùng tang vật.

Cùng ngày, Công an thị xã Thái Hòa (Nghệ An) cho biết, đơn vị bắt quả tang Ngô Đức Thắng (SN 1975, trú tại xã Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa) khi đang cất giấu 400 viên ma túy tổng hợp và 20gam heroin trong… hậu môn.

Tại cơ quan điều tra, Thắng khai mua số ma túy này tại huyện Quế Phong để vận chuyển về xuôi bán lại kiếm lời. Để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, Thắng nhét toàn bộ số “hàng” vào hậu môn.

Được biết, Ngô Đức Thắng từng có 5 tiền án và nghiện ma túy nặng.