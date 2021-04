Nghệ An: 2 người chết sau nổ súng, công an vây bắt nghi phạm cố thủ trong nhà

(VTC News) -

Sáng 30/4, một lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang phối hợp với Công an TP Vinh điều tra, làm rõ vụ án mạng khiến 2 người chết sau vụ nổ súng.

Thông tin ban đầu, khoảng 9h ngày 30/4, người dân sinh sống tại khu vực xóm 7 (xã Mỹ Kim, TP Vinh) nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn vang lên, sau đó có 2 người chạy thục mạng từ nhà ông C.V.P. ra đường.

Khi người dân tiến đến gần khu vực cổng nhà ông P. thì phát hiện có 2 người chết nên nhanh chóng thông báo cho cơ quan chức năng.

Công an vây bắt nghi phạm cố thủ trong nhà.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP Vinh nhanh chóng đến phong tỏa hiện trường đồng thời báo cáo Công an tỉnh Nghệ An để điều tra, làm rõ vụ việc.

Sau khi gây án, nghi phạm vẫn cố thủ trong nhà nên lực lượng chức năng đang kêu gọi hung thủ ra đầu thú, đồng thời lên phương án trấn áp. Đến 10h30, lực lượng chức năng tiếp cận cổng nhà ông P. để đưa 2 thi thể nạn nhân về Trung tâm pháp y tỉnh Nghệ An, khám nghiệm làm rõ nguyên nhân.