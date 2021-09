Ngày thứ 2 liên tiếp Đà Nẵng không có ca cộng đồng, số ca mắc mới giảm mạnh

(VTC News) -

Chiều 13/9, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng cho biết, trong ngày, thành phố ghi nhận 13 ca mắc COVID-19 mới. Trong đó, có 12 ca trong khu cách ly tập trung và 1 ca trong khu vực phong tỏa.

Cụ thể, 12 ca cách ly tập trung là những trường hợp F1 liên quan đến chuỗi lấy mẫu xét nghiệm hộ gia đình. 1 ca trong khu vực phong tỏa tại tổ 3, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu cũng liên quan đến chuỗi lấy mẫu xét nghiệm hộ gia đình.

Quận Thanh Khê là địa phương ghi nhận số ca mắc mới trong ngày nhiều nhất với 10 F0, gồm phường Tam Thuận 3 ca, phường Tân Chính 6 ca và 1 ca ghi nhận tại Bệnh viện dã chiến số 1 (là F1 trú phường Thanh Khê Tây). Quận Liên Chiểu có 2 ca tại phường Hòa Hiệp Nam và quận Hải Châu ghi nhận 1 ca tại phường Hòa Cường Bắc.

Đà Nẵng có ngày thứ 2 liên tiếp không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng, số ca trong khu phong tỏa, khu cách ly cũng giảm mạnh.

Đây là ngày thứ 2 liên tiếp Đà Nẵng không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng. Các ca mắc mới trong khu phong tỏa, khu cách ly cũng liên tục giảm trong 3 ngày qua. Cụ thể, ngày 11/9 Đà Nẵng ghi nhận 19 ca mắc mới, ngày 12/9 là 12 ca và hôm nay có 13 ca.

Hiện Đà Nẵng có 24/56 phường, xã không có ca mắc trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp và không có khu phong tỏa gồm: An Hải Bắc, An Hải Tây, Mân Thái, Phước Mỹ, Nại Hiên Đông, Thọ Quang (quận Sơn Trà), Hòa Quý, Mỹ An, Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn), Nam Dương, Phước Ninh, Hải Châu 1, Hòa Cường Nam (quận Hải Châu), Hòa Khê, Thanh Khê Đông, Thạc Gián (quận Thanh Khê), Hòa Bắc, Hòa Khương, Hòa Tiến, Hòa Phú, Hòa Liên, Hòa Nhơn, Hòa Phong, Hòa Phước (huyện Hòa Vang)..

Theo số liệu từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng, tính từ ngày 10/7 đến nay, thành phố ghi nhận 4.574 ca mắc COVID-19.