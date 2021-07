Ngày tập luyện đầu tiên của Đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic Tokyo

Nguyễn Thị Ánh Viên là một trong những VĐV giàu thành tích nhất của Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Olympic Tokyo 2020. "Tiểu tiên cá" đến Tokyo bằng hai chuẩn B, nội dung 200m và 800m tự do. Ở 200m tự do, cô kiếm được suất cuối cùng với thành tích 2 phút 00,75 giây lập ở SEA Games 30, chỉ nhanh hơn chuẩn B 0,05 giây. Với 800m tự do, kết quả của Ánh Viên là 8 phút 48,65 giây, hơn chuẩn B 0,11 giây. Olympic Tokyo là một trong những cơ hội cuối cùng để Ánh Viên ghi dấu ấn tại đấu trường quốc tế.