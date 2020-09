Ngày mai, học sinh TP.HCM đồng loạt khai giảng

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, lễ khai giảng năm nay tại TP.HCM được tổ chức theo hình thức cử đại diện. Cụ thể, tập trung đại diện học sinh các khối lớp tham dự lễ (mỗi lớp từ 10 - 20 học sinh); riêng học sinh các lớp 1, 6 và 10 vẫn tham dự đầy đủ.

Chương trình lễ khai giảng năm nay sẽ được tổ chức trên tinh thần ngắn gọn, dự kiến khoảng 60 phút gồm: Văn nghệ chào mừng; Nghi thức đón học sinh đầu cấp; Chào cờ, tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu, đọc thư của Chủ tịch nước; diễn văn khai mạc của Hiệu trưởng; phát biểu của lãnh đạo Trung ương hoặc Bí thư Thành ủy (nếu có); đánh trống khai mạc; khen thưởng, bế mạc.

Lễ khai giảng dự kiến diễn ra khoảng 60 phút. (Ảnh minh họa)

Đối với bậc mầm non, tổ chức khai giảng dưới hình thức "Bé vui đến trường" một cách linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với từng cơ sở giáo dục mầm non và đặc điểm tâm sinh lý của trẻ, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Ngày 1/9, 1,74 triệu học sinh từ bậc Tiểu học đến THPT đã tựu trường. Năm nay, số lượng học sinh tại TP.HCM tăng 54.645 em so với năm học trước.

Trước đó, để đảm bảo an toàn cho ngày tựu trường trong mùa dịch, ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu các trường cần nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng bệnh không chỉ đối với dịch COVID-19, mà còn nhiều dịch bệnh khác như: Sốt xuất huyết, tay chân miệng.