Ngày mai, Hà Nội công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

(VTC News) -

Ngày 14/7, Thành ủy Hà Nội cho biết sẽ tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, thời gian vào 15h ngày 15/7. Thành phần mời dự là các lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước và đơn vị liên quan thuộc Kiểm toán Nhà nước do đơn vị này triệu tập; lãnh đạo các vụ thuộc các ban Đảng Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng theo dõi Đảng bộ TP Hà Nội.

Về phía thành phố Hà Nội, hội nghị sẽ có sự tham dự của Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố, Thường trực HĐND, UBND TP Hà Nội, đại diện lãnh đạo các ban Đảng và Văn phòng Thành ủy, trưởng các ban của HĐND thành phố, đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã trực thuộc TP Hà Nội.

Ảnh minh họa.

Liên quan đến công tác nhân sự của TP Hà Nội, tại Kỳ họp thứ 13, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trung ương xem xét, kết luận ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phải chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2016-2021 liên quan đến vụ việc tại Công ty Cổ phần công nghệ Việt Á.

Ngày 4/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật Ban cán sự Đảng Bộ Khoa học và công nghệ nhiệm kỳ 2016-2021, Ban cán sự Đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021, trong đó có ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Bộ Chính trị xác định ông Chu Ngọc Anh đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí lớn ngân sách Nhà nước; ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch COVID-19; gây bức xúc trong xã hội; ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, Bộ Khoa học và Công nghệ.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm, theo quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo: Ban cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2016-2021.

Bộ Chính trị đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật ông Chu Ngọc Anh. Đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật về hành chính theo đúng quy định đối với các tập thể, cá nhân đã bị kỷ luật Đảng.

Ngày 6/6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp bất thường để xem xét, thi hành kỷ luật ông Chu Ngọc Anh. Sau khi xem xét đề nghị của Bộ Chính trị, căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành Khai trừ ra khỏi Đảng ông Chu Ngọc Anh.

Chiều 7/6, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI đã tổ chức Kỳ họp thứ 6 để xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân thành phố.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội xem xét tờ trình của Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, 100% đại biểu có mặt đã biểu quyết bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, đối với ông Chu Ngọc Anh.

Tiếp đó, 100% đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội có mặt đã biểu quyết bãi nhiệm đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Chu Ngọc Anh do vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng Nhân dân.

Cũng trong ngày 7/6, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội đã họp, thống nhất biểu quyết đề nghị Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 và bãi nhiệm tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đối với ông Chu Ngọc Anh.

Cùng ngày, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Chu Ngọc Anh để điều tra về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Ông Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Hà Nội đã được phân công phụ trách, điều hành hoạt động của Ban Cán sự đảng UBND thành phố và UBND thành phố cho đến khi kiện toàn chức danh Bí thư Ban Cán sự đảng UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 và Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.