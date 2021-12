Ngày mai, blogger Phạm Thị Đoan Trang hầu toà tội tuyên truyền chống Nhà nước

(VTC News) -

Phạm Thị Đoan Trang (42 tuổi, trú tại phường Cát Linh, quận Đống Đa, TP Hà Nội) bị cáo buộc có hành vi làm, tàng trữ, lưu hành các tài liệu, bài viết, trả lời phỏng vấn trên truyền thông nước ngoài với nội dung xuyên tạc, chống phá, phỉ báng đường lối, chính sách của Nhà nước.

Theo cơ quan điều tra, Phạm Thị Đoan Trang tốt nghiệp Trường Hà Nội - Amsterdam và Đại học Ngoại thương Hà Nội, từng công tác tại một số báo điện tử, nhân viên công ty quảng cáo. Năm 2013, Trang xuất cảnh đi nước ngoài không xin phép nên bị kỷ luật buộc thôi việc.

Từ 22/9/2016 đến 7/10/2020, Phạm Thị Đoan Trang nhiều lần làm, tàng trữ, lưu hành các tài liệu, hoặc trả lời phỏng vấn báo đài nước ngoài có nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam; xuyên tạc đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước; phỉ báng chính quyền nhân dân, phao tin bịa đặt, gây hoang mang dư luận.

Trang trực tiếp thành lập và tham gia điều hành nhiều hội, nhóm bất hợp pháp như: Nhóm “Du ca Sài Gòn”, “Tuổi trẻ làm đẹp quê hương” và lợi dụng danh nghĩa biểu diễn ca nhạc, bảo vệ môi trường để tụ tập, truyền bá các ca khúc thời Việt Nam cộng hòa, tập hợp một số đối tượng trong giới văn nghệ sĩ, trí thức trẻ để chống đối…

Ngoài ra, Trang còn điều hành các trang mạng như: “Luật khoa tạp chí”, “Phamdoantrang.com”, “The Vietnamese” để viết, phát tán các nội dung xuyên tạc tình hình dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, kích động chống đối, kêu gọi biểu tình, lật đổ chế độ.

Phạm Thị Đoan Trang bị bắt về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”. (Ảnh: H.N)

Trang đã móc nối và nhận tài trợ từ các đối tượng phản động của VOICE (một tổ chức ngoại vi của tổ chức khủng bố Việt Tân), thành lập trang fanpage “Nhà xuất bản Tự do” viết, phát tán nhiều cuốn sách có nội dung xấu, xuyên tạc, bôi nhọ thể chế chính trị, tình hình dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước… và phát tán trên không gian mạng.

Với nhận thức và hoạt động chống phá mù quáng, Trang đã được các thế lực thù địch tài trợ, hậu thuẫn và cổ xúy trao tặng cái gọi là giải thưởng nhân quyền Homo Homini, đề cử giải thưởng tự do báo chí.

Ngày 7/10/2020, cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố Hà Nội chủ trì phối hợp các đơn vị của Bộ Công an và Công an TP.HCM, thi hành lệnh bắt để tạm giam, khám xét khẩn cấp đối với bị can Phạm Thị Đoan Trang (khi đang lẩn trốn tại phường 10, quận 3, TP.HCM), thu giữ nhiều tang vật liên quan; đồng thời, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” và vụ án hình sự “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Sau khi Phạm Thị Đoan Trang bị bắt, các tổ chức chống đối ở nước ngoài đã dùng các chiêu bài cũ, kêu gào, lên tiếng đòi trả tự do cho đối tượng. Đây là sự can thiệp trắng trợn vào điều tra, truy tố, xét xử tội phạm của pháp luật Việt Nam.