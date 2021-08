Ngày đầu áp dụng mẫu giấy đi đường mới, nhiều người được linh động qua chốt

(VTC News) -

Theo quy định, từ 0h ngày 25/8, người dân được phép lưu thông phải có giấy đi đường mẫu mới do Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ - đường sắt (PC08) hoặc công an quận, huyện, TP Thủ Đức, phường, xã, thị trấn cấp.

Ghi nhận của VTC News sáng 25/8, đa số người dân không có giấy đi đường mẫu mới mà chỉ có giấy mẫu cũ theo công văn 2800, tuy nhiên thay đổi đột ngột và mới bắt đầu áp dụng nên lực lượng trực tại một chốt tạo điều kiện cho người dân qua.

Nhiều người chưa kịp làm giấy đi đường mẫu mới, phải đưa mẫu giấy cũ để lực lượng chức năng kiểm tra.

Tại chốt kiểm soát trên đường Nguyễn Kiệm, quận Gò Vấp, người dân đi lại cũng chủ yếu dùng giấy đi đường cũ đã cấp trước đó. Tại đây, lực lượng kiểm soát yêu cầu người dân cập nhật theo mẫu mới, do PC08 hoặc công an quận, huyện cấp.

Anh Minh Thiện (ngụ phường 17, quận Gò Vấp) làm việc tại 1 công ty viễn thông cho hay, anh đã biết tin TP áp dụng giấy đi đường mới nhưng hôm qua do không đi làm, nên sáng nay phải dùng giấy mẫu cũ đi tạm và lên công ty để lấy giấy đi đường mới.

Theo 1 cán bộ kiểm soát trên đường Nguyễn Kiệm, mẫu đi đường mới vừa được ban hành nên nhiều người chưa kịp cập nhật. Người dân vẫn được tạo điều kiện đi lại trong thời gian này. Từ ngày mai lực lượng chức năng sẽ kiểm soát chặt chẽ hơn và yêu cầu phải đúng mẫu mới được lưu thông.

Anh Thọ xuất trình mẫu giấy đi đường mới.

Cầm giấy đi đường mẫu mới để lực lượng trực chốt kiểm tra, anh Nguyễn Văn Thọ, ngụ Gò Vấp cho biết, TP yêu cầu mẫu giấy đi đường mới hợp lý và dễ quản lý người dân ra đường.

“Áp dụng giấy đi đường quy về 1 mối sẽ dễ quản lý hơn, tránh trường hợp “giấy phép con” được cấp tràn lan, người dân lợi dụng ra đường nhiều hơn”, anh Thọ nói.

Tại chốt kiểm soát này, nhiều người đi tiêm vaccine chỉ cần có tin nhắn mời đến điểm tiêm chủng sẽ được qua chốt.

Tương tự, lực lượng tại chốt kiểm soát Phan Văn Trị (quận Gò Vấp), Hoàng Minh Giám (Phú Nhuận) cũng giải quyết linh động cho người dân, mẫu giấy cũ hay mới đều được chấp nhận cho qua chốt.

Theo chiến sĩ công an đứng chốt Hoàng Minh Giám, do mới ban hành nên nhiều người chưa kịp in mẫu mới, lực lượng trực chốt yêu cầu người dân trình giấy đi đường, nếu có mẫu cũ vẫn được gải quyết cho qua nhưng sẽ yêu cầu người dân cập nhật mẫu giấy mới cho lần di chuyển tiếp theo.