Ngày 7/11, Đồng Nai đồng loạt tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 15 đến 17 tuổi

(VTC News) -

Ngày 5/11, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành văn bản chấp thuận chủ trương phân bổ, sử dụng vaccine phòng COVID-19 đợt 19 cho trẻ từ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi trên địa bàn tỉnh.

Hình minh hoạ.

Đồng Nai phân bổ 97.686 liều vaccine Pfizer để tiêm mũi 1 cho các nhóm đối tượng gồm: tất cả học sinh từ lớp 10 đến lớp 12 tại các cơ sở giáo dục do Sở GD&ĐT quản lý; tất cả học sinh từ 16 - 17 tuổi tại Trung tâm đào tạo nghề, trẻ tại cơ sở bảo trợ xã hội do Sở LĐTB&XH quản lý; khoảng 50% trẻ học tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên do UBND các huyện, thành phố quản lý, chọn theo tiêu chí độ tuổi từ cao xuống thấp.

UBND tỉnh giao Sở Y tế chịu trách nhiệm tổ chức tiêm chủng trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng đối tượng, tiến độ thời gian theo kế hoạch đề ra; thực hiện kiểm tra, giám sát, theo dõi, đôn đốc các đơn vị, cơ sở tiêm chủng trên địa bàn tỉnh tổ chức tiêm theo đúng quy định; thực hiện nghiêm 5K và các biện pháp phòng, chống dịch

Yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng thực hiện nghiêm việc cập nhật dữ liệu tiêm chủng và ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong triển khai, quản lý công tác tiêm chủng trên địa bàn tỉnh.

Theo Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ từ 15 đến dưới 18 tuổi có thể được triển khai từ ngày mai (6/11) nếu địa phương đã chuẩn bị sẵn sàng. Ngày 7/11, toàn tỉnh sẽ triển khai đồng loạt tiêm cho trẻ em và dự kiến hoàn thành sau 3 ngày.

Địa điểm tiêm vaccine cho trẻ tại các trường học; Trung tâm đào tạo nghề; Cơ sở bảo trợ xã hội hoặc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên.

Đối với những cơ sở giáo dục được trưng dụng làm khu cách ly tập trung hoặc không đảm bảo cơ sở vật chất thì cơ quan đầu mối phối hợp với UBND các huyện, thành phố chọn điểm tiêm thay thế.

Yêu cầu các điểm tiêm phải đảm bảo giãn cách, đủ chỗ ngồi, đủ diện tích bố trí các khu vực tiêm chủng; bố trí thêm khu vực ngồi chờ cho phụ huynh học sinh.