Ngày 5/8, cả nước có 7.244 ca COVID-19, giảm 379 ca so với hôm qua

(VTC News) -

Trong 7.244 ca nhiễm mới trong ngày, thì 5 ca nhập cảnh và 7.239 ca trong nước, giảm 379 ca so với hôm qua. Trong đó TP.HCM là 3.886 người, Bình Dương (822 - giảm 60% so với hôm qua), Long An (715), Đồng Nai (358), Tây Ninh (235), Tiền Giang (169), Đồng Tháp (114), Bà Rịa - Vũng Tàu (112), Khánh Hòa (96), Đà Nẵng (92), Bình Thuận (75), Hà Nội (69);

Vĩnh Long (58), Phú Yên (55), Cần Thơ (52), Bến Tre (36), Bình Định (35), Đắk Lắk (32), Ninh Thuận (32), Gia Lai (24), An Giang (21), Hải Dương (21), Sóc Trăng (20), Kiên Giang (12), Quảng Bình (11), Quảng Ngãi (10), Quảng Nam (9), Trà Vinh (9), Bình Phước (8 ), Bạc Liêu (7), Đắk Nông (7), Thái Bình (7), Hà Tĩnh (6), Thừa Thiên Huế (6), Lào Cai (5), Bắc Giang (2), Bắc Ninh (2), Lạng Sơn (2), Thanh Hóa (2), Cà Mau (1), Hưng Yên (1), Lâm Đồng (1), Quảng Trị (1), Yên Bái (1).

Biểu đồ số ca mắc COVID-19 đến tối 5/8 ở Việt Nam. (Nguồn: Bộ Y tế)

Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 181.153 ca, trong đó 55.266 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Chiều 5/8, Tiểu ban điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo, trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận thêm 393 ca tử vong (2.328-2.720) tại 16 tỉnh, thành phố.

Hiện 2/62 tỉnh, thành phố qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới là Quảng Ninh, Bắc Kạn. 11 tỉnh, thành phố không lây nhiễm thứ phát trên địa bàn gồm Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Trị, Nam Định, Yên Bái, Thái Bình.

Tính tới hiện tại, tổng số liều vaccine được tiêm tại Việt Nam là 7.553.318 liều, trong đó số người tiêm 1 mũi là 6.774.332, tiêm mũi 2 là 778.986 liều.