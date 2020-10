Ngày 25/10 của 12 cung hoàng đạo: Song Ngư có tranh chấp về tài chính

12 cung hoàng đạo hôm nay thế nào?

Dưới đây là các thông tin dự đoán, chia sẻ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm về cuộc sống, tình yêu, công việc và tài chính của 12 cung hoàng đạo trong ngày 25/10.

Bạch Dương (21/3-19/4)

Công việc của bạn diễn ra không mấy thuận lợi, bạn nên hạ thấp cái tôi xuống, tập trung vào phần việc của mình. Về tài chính, bạn sẽ tiêu tốn một khoản tiền kha khá, túi tiền sẽ hao hụt đi trông thấy. Về tình cảm, bạn tốn tình phí cho những chuyến đi chơi. Sức khỏe ổn định, bạn nên học cách kiềm chế cảm xúc.

Kim Ngưu (20/4-20/5)

Bạn khó tập trung vào công việc nên khó hoàn thành nhiệm vụ được giao đúng thời hạn. Tình hình tài chính ổn định, thu nhập của bạn tăng lên trông thấy, chất lượng cuộc sống được đảm bảo. Nếu tình cảm của ai đó khiến bạn cảm thấy áp lực thì tốt hơn hết nên tạm thời giữ khoảng cách với người đó. Nên chú ý hơn tới chế độ dinh dưỡng.

Song Tử (21/5-21/6)

Bạn gặp nhiều may mắn trong công việc, có cơ hội để học hỏi những kinh nghiệm mới. Tình hình tài chính dư dả, bạn có thể tự thưởng cho mình một món quà nho nhỏ. Về tình cảm, bạn vượng vận đào hoa, những người độc thân có khả năng tìm thấy ý trung nhân của mình, các cặp đôi có khoảng thời gian lãng mạn bên nhau. Về sức khỏe, bạn nên chú ý hơn tới hệ tiêu hóa, không nên ăn quá no.

Cự Giải (22/6-22/7)

Bạn có nhiều việc riêng cần phải giải quyết, gây ảnh hưởng tới tiến độ công việc. Về tài chính, nếu có ý định đầu tư kinh doanh, bạn nên tạm gác lại, đừng rót vốn đầu tư vào thời điểm này. Về tình cảm, nếu xảy ra tranh chấp với đối phương, hãy bình tĩnh và kiên nhẫn lắng nghe, cố gắng hòa giải mâu thuẫn. Về sức khỏe, bạn nên chăm chỉ tập thể dục, đừng lười biếng nữa.

Sư Tử (23/7-22/8)

Dự đoán 12 cung hoàng đạo hôm nay chủ nhật ngày 25/10/2020 cho thấy, bạn không biết khuyết điểm của mình ở đâu để khắc phục, do đó khó mà tiến bộ trong công việc. Tình hình tài chính ổn định, bạn biết cách quản lý chi tiêu nên chất lượng cuộc sống được đảm bảo. Về tình cảm, bạn hơi kiêu ngạo, đó chính là lý do tại sao đến giờ này vẫn ế.

Xử Nữ (23/8-22/9)

Bạn làm việc chăm chỉ, tuy nhiên kết quả đạt được không được như ý muốn, cấp trên vẫn chưa hài lòng về bạn. Nên mạnh dạn đầu tư kinh doanh, đừng chỉ nghĩ tới việc tiết kiệm. Về tình cảm, bạn nên quan tâm nhiều hơn tới đối phương, tránh xa những mối quan hệ mờ ám. Sức khỏe ổn định, tuy nhiên bạn nên chú ý hơn tới những vấn đề về cột sống.

Thiên Bình (23/9-23/10)

Nếu trạng thái tinh thần và thể chất không thích hợp để tập trung làm việc thì bạn hãy bấm nút “tạm dừng”, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi. Về tài chính, bạn nên tiết chế ham muốn mua sắm của mình xuống, nếu không túi tiền của bạn sẽ nhanh chóng cạn đi. Vận trình tình cảm tươi sáng, các cặp đôi có nhiều khoảng thời gian ngọt ngào bên nhau.

Bọ Cạp (24/10-21/11)

Bạn có thể hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao dù có nhiều áp lực. Bạn tốn một khoản tiền kha khá cho việc mua sắm đồ nội thất, gia dụng. Về tài chính, bạn nên quan tâm hơn tới đối phương, những người độc thân đừng quá kén cá chọn canh, nếu không còn lâu bạn mới thoát ế.

Nhân Mã (22/11-21/12)

Có quá nhiều việc cần phải giải quyết nên bạn cảm thấy rất áp lực và mệt mỏi. Nên học cách đầu tư và quản lý tài chính, chi tiêu tiết kiệm hơn. Về tình cảm, bạn cần tham gia nhiều hơn vào các buổi tụ tập, họp nhómđể có nhiều cơ hội để tìm thấy ý trung nhân. Sức khỏe giảm sút, bạn nên tranh thủ thời gian nghỉ ngơi.

Ma Kết (22/12-19/1)

Nên từ bỏ một số ý tưởng phi thực tế, nếu không công việc của bạn sẽ mãi giẫm chân tại chỗ, không có bước tiến gì. Về tài chính, do làm việc chăm chỉ nên bạn sẽ kiếm được một khoản thu nhập kha khá. Chuyện tình cảm tươi sáng, bạn có thể tìm thấy ý trung nhân của mình, các cặp đôi có nhiều khoảng thời gian ngọt ngào bên nhau. Về sức khỏe, nên chú ý hơn tới chế độ dinh dưỡng.

Bảo Bình (20/1-18/2)

Bạn gặt hái được nhiều thành tựu trong công việc, được cấp trên khen ngợi, những người xung quanh nể phục. Có khá nhiều khoản cần phải chi tiêu, thu nhập lại kém sắc nên bạn cảm thấy rất áp lực về kinh tế. Về tình cảm, mâu thuẫn trước đó giữa các cặp đôi được giải quyết triệt để, cả hai lại ân ái như xưa. Về sức khỏe, bạn nên ngủ sớm, dậy sớm.

Song Ngư (19/2-20/3)

Công việc có dấu hiệu trì hoãn, rất dễ phải làm thêm giờ. Bạn và người thân có xảy ra tranh chấp về tài chính, hãy bình tĩnh giải quyết mọi việc trong hòa bình. Về tình cảm, bạn có thể tìm thấy ý trung nhân của mình. Về sức khỏe, bạn cảm thấy mệt mỏi, cần nghỉ ngơi nhiều hơn.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo.