Ngày 23/7, TP.HCM ghi nhận hơn 4.900 ca COVID-19 mới

(VTC News) -

Theo HCDC, từ 6h đến 19h ngày 23/7, Bộ y tế công bố TP.HCM có thêm 1.611 bệnh nhân COVID-19. Như vậy tính từ 19h ngày 22/7 đến 19h ngày 23/7, thành phố ghi nhận tổng cộng 4.913 ca.

Trong đợt dịch thứ 4 bắt đầu từ ngày 27/4 đến nay, TP.HCM có 50.474 bệnh nhân COVID-19 được công bố.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại quận 7 (TP.HCM).

HCDC cho biết, với phương châm “Hãy cùng hành động vì sức khỏe của người dân thành phố”, Kênh Tư vấn chăm sóc sức khỏe phòng chống bệnh COVID-19 đã được triển khai. Người dân chỉ cần gọi đến Cổng thông tin 1022 - nhấn phím 3 để được tư vấn, giải đáp các thắc mắc về cách xử trí khi bản thân hoặc người trong gia đình mắc hoặc nghi ngờ mắc COVID-19 và được hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe khi mắc COVID-19 (F0) hoặc tiếp xúc gần với các ca bệnh (F1).

Khung thời gian tư vấn giai đoạn này là tất cả các ngày trong tuần, sáng từ 8-10h, chiều từ 14-16h, tối từ 19-21h.

Để đảm bảo an toàn cho người dân di chuyển về nhà khi kết thúc cách ly hoặc xuất viện sau điều trị COVID-19, thành phố đề xuất 2 phương án vận chuyển do người dân tự chi trả phí, một là vận chuyển bằng taxi, hai là xe hợp đồng do Bộ Tư lệnh Thành phố và các địa phương làm đầu mối ký hợp đồng với đơn vị vận chuyển.

Sở GTVT TP.HCM sẽ cấp phép hoạt động cho phương tiện (mã nhận diện) theo đề nghị của các đơn vị vận tải có xác nhận của đầu mối ký hợp đồng.

Trên cơ sở kết quả đạt được cũng như hạn chế, vướng mắc phát sinh trong 15 ngày thực hiện Chỉ thị 16, TP.HCM tiếp tục thực hiện chỉ thị này đến ngày 1/8 với các giải pháp mạnh hơn nữa nhằm kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh.