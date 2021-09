Ngập tràn yêu thương với MV ca ngợi tình mẫu tử 'Nhờ con mẹ mới' của Friso

(VTC News) -

MV “Nhờ con mẹ mới” khắc họa những sinh hoạt mộc mạc đời thường của mẹ và bé trong ngôi nhà tràn ngập yêu thương, đan xen những cung bậc cảm xúc khác nhau của mẹ với biết bao trải nghiệm mới mẻ cùng con.

Cảm ơn con yêu, vì “Nhờ con mẹ mới”

Đối với bất kỳ người mẹ nào, từ lúc có con, chẳng mấy ai còn quan tâm đến cảm xúc của bản thân vì những sở thích riêng tư trước đây nhường lại cho việc chăm sóc con. Tuy làm mẹ là một hành trình thú vị với một chuỗi những cảm xúc khác nhau: Có hạnh phúc, có căng thẳng, có hoang mang… nhưng khi nhìn cách con ăn, con ngủ, con vui cười, chơi đùa và lớn lên mỗi ngày, mẹ biết rằng, con cái là món quà tuyệt vời nhất mà thượng đế ban tặng cho mẹ trong cuộc đời này.

Từ khi có con, mẹ học thêm nhiều điều mới mẻ. Dưới lăng kính vốn sinh động của bé con, thế giới của mẹ thật khác lạ và thú vị. Nhờ có con, mẹ được trải nghiệm những điều mà mẹ chưa bao giờ nghĩ tới.

Nhờ con mẹ mới lần đầu nghiên cứu về vũ trụ ngân hà mà con hay hỏi, mẹ mới nghe những bản nhạc thú vị được con đánh đàn…” - Trà My Idol.

“Nhờ con mẹ mới” - thông điệp đáng yêu về tình mẫu tử ấm áp

Mùa Trung thu năm nay có sự khác biệt, vì Việt Nam đang phải oằn mình chống đại dịch COVID-19. Nhằm tri ân tình yêu của mẹ dành cho con, nhãn hàng Friso vừa ra mắt video “Nhờ con mẹ mới” lan tỏa nguồn năng lượng tích cực, vui tươi trong bối cảnh đặc biệt, đồng thời truyền tải thông điệp sâu sắc về tình mẫu tử cao cả.

“Nhờ con mẹ mới” mang giai điệu thân quen của bài hát “Chiếc bụng đói” vốn được yêu thích từ lâu. Trên nền nhạc ấy là loạt hình ảnh ghi lại những khoảnh khắc vui vẻ, giản dị, chân thật và đời thường của 3 gia đình nổi tiếng: Ca sĩ Trà My Idol, huấn luyện viên thể hình Hana Giang Anh và gia đình Cam Cam. Mỗi người mẹ kể những câu chuyện bằng hình ảnh riêng về hành trình đồng hành cùng con lớn khôn, xen lẫn những cảm xúc vỡ òa khi nhận ra những điều mới mẻ của chính bản thân mình trong những giây phút bên con.

Ca từ gần gũi, lời nói ngây thơ của những đứa trẻ khắc họa nếp sinh hoạt hàng ngày khiến những bậc làm mẹ đều thấy hình ảnh của gia đình mình trong đó. Sự gắn bó ngọt ngào vẽ nên câu chuyện giản dị nhưng rất đỗi chân thực và giàu cảm xúc.

Hơn bao giờ hết, trong những ngày này, mẹ và Cam Cam đã có vô vàn khoảnh khắc gắn kết tuyệt vời cùng nhau. Và mẹ đã nhận ra mình hiểu con, biết chăm sóc cho con yêu nhiều hơn.

"Mẹ ơi, con hỏi mẹ có biết ngàn ánh sao kia không, bầu trời lớn bao la, con bay khắp ngân hà. Mẹ yêu, bay theo con nhé!"

"Mẹ ơi, chiếc bụng con đang đói, mẹ làm bánh cho con nha. Hình bò sữa tí hon, trời ơi bánh siêu ngon. Với con, mẹ là vua bếp".

"Mẹ ơi, con hỏi mẹ có biết động tác khi yoga, để con đứng xa xa làm giống với con nha, lắc mông rồi xoa bụng nào mình cười ha ha".

Mỗi ngày bên con, mẹ nhận ra nhiều điều thú vị và hạnh phúc. Như ca sĩ Trà My Idol tâm sự trên fanpage của mình: “Nhờ Hưng có chiếc bụng tốt, mẹ My mới rảnh tay viết chiếc tút này. Mùa dịch, quanh quẩn trong nhà với 2 anh em Hy-Hưng, My mới thấy mình thật may mắn khi được bên con, cùng học, cùng chơi và cùng con khôn lớn. Nhờ con mẹ mới lần đầu nghiên cứu về vũ trụ ngân hà mà con hay hỏi, mẹ mới nghe những bản nhạc thú vị được con đánh đàn... Ôi thật đúng, nhờ con My mới thấy hạnh phúc mỗi ngày”.

Những khoảnh khắc giản dị mà thật đáng yêu của mẹ và con trong MV “Nhờ con mẹ mới” đã mang đến không khí ấm áp cho mùa Tết đoàn viên năm nay.

"Nhờ con mẹ mới biết" Friso Gold mới giúp bé tiêu hóa dễ dàng

Ai có con sẽ thấu hiểu những nỗi lo toan của người làm cha làm mẹ. Quan trọng nhất là làm sao cung cấp cho con đầy đủ chất dinh dưỡng trong từng bữa ăn để con có thể hấp thu tốt, tiêu hóa dễ dàng và phát triển toàn diện. Thấu hiểu nỗi lo đó, các sản phẩm của Friso Gold cung cấp cho trẻ nguồn dinh dưỡng toàn diện, hỗ trợ tiêu hóa và đề kháng với các dưỡng chất từ thiên nhiên.

Với triết lý “Nuôi dưỡng từ thiên nhiên” kế thừa từ di sản Tập đoàn FrieslandCampina hơn 150 năm qua, Friso đề cao yếu tố tự nhiên được hoàn thiện bằng khoa học. Vì vậy, thương hiệu sữa này không ngừng cải tiến nhằm đáp ứng kỳ vọng của cha mẹ về một giải pháp dinh dưỡng hợp lý cho sự phát triển toàn diện của trẻ.

Friso Gold hiện tập trung vào ba khía cạnh quan trọng: 100% nguồn sữa NOVAS chất lượng được nhập khẩu từ Hà Lan, quy trình LockNutri và hương vị thanh nhạt, tự nhiên không đường sucrose giúp bé bụng tốt, hấp thu nhanh, dễ dàng tiêu hóa.

Thật vậy, chỉ khi con phát triển khỏe mạnh từ bên trong, “mẹ mới nhận ra khoảnh khắc khám phá với con vui thật vui, nhờ con mẹ mới thêm yêu thích những ngôi sao trên bầu trời; nhìn con cười tươi mẹ thấy ấm áp”. Chỉ khi hệ tiêu hóa và sức đề kháng của con được tăng cường bảo vệ, con sẽ ăn thật ngon, “nhìn con khôn lớn mẹ thêm yêu đời mỗi ngày”.

Để tìm hiểu thêm thông tin về dòng sản phẩm sữa công thức Friso Gold cải tiến mới, độc giả truy cập website: https://www.friso.com.vn/