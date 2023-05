Ngập tràn cảm xúc tại lễ ra mắt nhà ở xã hội Golden City An Giang

NOXH Golden City An Giang thu hút sự quan tâm của khách hàng.

Hàng trăm khách hàng tham dự lễ ra mắt NOXH Golden City An Giang

Tại sự kiện, chủ đầu tư giới thiệu những thông tin quan trọng về dự án, hướng dẫn hồ sơ cũng như thủ tục mua NOXH tới khách hàng. Ngoài ra, khách hàng tham dự cũng có những trải nghiệm thú vị thông qua màn trình diễn múa tương tác độc đáo, ấn tượng. Dự án hiện lên rõ nét, sinh động, mang đến cho khách hàng cái nhìn chân thực nhất.

Dự án NOXH Golden City An Giang xuất hiện trên sân khấu cùng sự hào hứng, phấn khích của tất cả khách hàng đã tạo nên khoảnh khắc ấn tượng, đầy cảm xúc.

“Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về việc xây dựng một triệu căn hộ NOXH và được sự ủng hộ của lãnh đạo địa phương, Đông Á với kinh nghiệm trong việc xây dựng dự án nhà cao tầng tiêu chuẩn cao cấp trên khắp cả nước, sẽ mang đến một dự án chất lượng tốt nhất, môi trường sống giá trị tốt nhất với giá thành hợp lý nhất cho người lao động An Giang.

Đặc biệt, tòa T3, T4 Golden City An Giang được cấp phép xây dựng và đủ điều kiện mở bán, Đông Á sẽ phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh thực hiện tất cả các khâu, từ quy trình tiếp nhận, xét duyệt đến lựa chọn… đúng theo quy định của pháp luật, đảm bảo sự công bằng, minh bạch trong việc đưa căn hộ đến tay các cư dân đủ điều kiện”, ông Nguyễn Văn Cương - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Dịch vụ và Thương mại Đông Á chia sẻ.

Từ trước lễ ra mắt, dự án đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của khách hàng. Hiện tại, chủ đầu tư đã nhận nhiều hồ sơ đăng ký mua, cho thấy nhu cầu mua nhà ở của người lao động An Giang rất lớn.

“Với vị trí đẹp, giao thông thuận tiện, dịch vụ tiện ích hiện đại, cảnh quan xanh mát trong khu đô thị được đầu tư bài bản, quy mô, NOXH Golden City An Giang là nơi mà tôi mong ước được sở hữu để sớm an cư lạc nghiệp, ổn định cuộc sống”, anh Duy Anh, đã nộp hồ sơ đăng ký mua một căn hộ tại dự án chia sẻ.

Miền an cư hạnh phúc mang tên NOXH Golden City An Giang

Nằm giữa lòng khu đô thị Golden City An Giang, tòa T3, T4 NOXH sẽ được thừa hưởng hệ thống dịch vụ tiện ích nội khu đa dạng cùng cảnh quan sinh thái thoáng mát, trong lành. Trong đó, nổi bật là hầm để xe thoáng rộng, khu vui chơi đa sắc màu, vườn dạo bộ xanh mát, quảng trường trung tâm sôi động...

NOXH Golden City An Giang tọa lạc trong quần thể khu đô thị quy mô lớn, đồng bộ, hiện đại.

Dự án sở hữu nhiều ưu thế khi nằm ngay giao lộ Nguyễn Hoàng và Nguyễn Thái Học, cư dân sẽ rút ngắn thời gian di chuyển tới hệ thống y tế, giáo dục, vui chơi giải trí hàng đầu TP Long Xuyên: bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, Bệnh viện Quân – Dân y, Trường Quốc tế GIS, Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái, Trường THCS Hùng Vương, Trường Đại học An Giang, Siêu thị Lotte, trung tâm hội chợ triển lãm, dịch vụ, khu liên hợp thể thao, trung tâm hành chính Long Xuyên…

Nằm trong khu đô thị Golden City An Giang (phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) với diện tích 42.831m2, NOXH Golden City An Giang có quy mô 9 tòa, mỗi tòa cao 10 tầng nổi và 1 tầng hầm, cung cấp 2.578 căn hộ với diện tích từ 35,4m2 đến 66,9m2.

Trong đó, tòa T3, T4 nhà ở xã hội Golden City An Giang đã được Sở Xây dựng An Giang cấp phép đủ điều kiện mở bán theo văn bản số 1286/SXD-QLN&HTKT và giấy phép xây dựng số 02/GPXD. Dự án có giá bán trung bình tạm tính (đã bao gồm VAT và chưa bao gồm chi phí bảo trì) là 12.893.000 đồng/m2.

Thành phần hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội được thực hiện theo quy định tại điều 6, Quyết định 04/2022/QĐ-UBND, ngày 10/2/2022 của UBND tỉnh An Giang.

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách hàng vui lòng liên hệ: 0965067979 (ông Đỗ Khắc Huy - Giám đốc Dự án)

Website: https://goldencityangiang.vn/phan-khu-t3-va-t4/