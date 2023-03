Ngành thuế xử lý trên 36.500 tỷ đồng nợ thuế

(VTC News) -

Thực hiện Nghị quyết 94/2019/QH14 của Quốc hội về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước có hiệu lực 1/7/2020, lũy kế đến cuối tháng 2/2023, toàn ngành Thuế xử lý ước đạt 36.584 tỷ đồng. Trong đó, xử lý khoanh nợ tiền thuế là 28.983 tỷ đồng; xử lý xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp là 7.601 tỷ đồng.

Đối với công tác quản lý nợ thuế, Tổng cục Thuế cho biết, lũy kế tính đến cuối tháng 2/2023, toàn ngành thu ước thu được 8.313 tỷ đồng nợ thuế. Trong đó, thu bằng biện pháp quản lý nợ được 7.628 tỷ đồng; thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ được 685 tỷ đồng.

Ước tính đến thời điểm ngày 28/2/2023, tổng số tiền thuế nợ toàn ngành Thuế đang quản lý là 143.970 tỷ đồng, tăng 1,5% so với thời điểm ngày 31/1/2023, giảm 2,4% so với thời điểm ngày 31/12/2022.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tập huấn quy trình quản lý nợ, quy trình cưỡng chế tiền thuế nợ và chia sẻ kinh nghiệm quốc tế.

Theo Tổng cục Thuế, nếu không kể số tiền thuế nợ đang xử lý và tiền thuế nợ đang khiếu nại, khiếu kiện thì tổng số tiền thuế nợ ước tính đến thời điểm 28/2/2023 là 124.388 tỷ đồng, tăng 1,1% so với thời điểm ngày 31/1/2023, giảm 1,8% so với thời điểm ngày 31/12/2022.

Trong đó, nợ tiền thuế có khả năng thu ước tính là 77.582 tỷ đồng, tăng 1,1% so với thời điểm ngày 31/1/2023, tăng 0,3% so với thời điểm ngày 31/12/2022; tiền phạt và tiền chậm nộp của nợ có khả năng thu ước tính là 25.018 tỷ đồng, tăng 1,5% so với thời điểm ngày 31/1/2023, giảm 6,6% so với thời điểm ngày 31/12/2022.

Đặc biệt, tiền thuế nợ không còn khả năng thu hồi (nợ của người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, liên quan đến trách nhiệm hình sự, đã tự giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh, không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh) ước tính là 21.788 tỷ đồng, tăng 0,4% so với thời điểm ngày 31/1/2023, giảm 3,3% so với thời điểm ngày 31/12/2022.

Đối với tiền thuế nợ không còn khả năng thu hồi nêu trên, không bao gồm tiền thuế nợ đã được xử lý khoanh nợ theo Nghị quyết số 94 và Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, thì tiền thuế nợ đang xử lý ước tính là 8.278 tỷ đồng. Tiền thuế nợ đang khiếu nại, khiếu kiện ước tính là 11.254 tỷ đồng.

Bảo Anh